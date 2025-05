Cannes: ‘Alpha’ reúne Aids e Covid em distopia sem esperança

Alpha, de Julia Ducournau - em competição no 78º Festival de Cinema de Cannes / Crédito: Divulgação/Festival de Cannes

Quando subiu ao palco do Grande Theatre Lumière em 2021, Julia Ducournau se tornou a segunda mulher a vencer a Palma de Ouro no Festival de Cannes, seguida apenas de Jane Campion, que havia dividido o prêmio em 1993 por ‘O Piano’. Muito distante de um drama convencional ou de época, porém, em ‘Titane’ Julia apresentava uma mulher que tinha atração sexual por carros. Cannes: elenco cearense de ‘O Agente Secreto’ fala sobre a emoção da estreia

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os enredos bizarros da diretora já não eram novidade. No seu filme anterior, ‘Voraz’ (2017), uma jovem vegetariana se torna canibal após ser forçada a comer carne e começa, literalmente, a devorar os amigos da escola. Para somar a essa filmografia irreverente, a cineasta francesa trouxe ‘Alpha’ ao 78º Festival de Cannes, uma história muito mais sentimental e carinhosa do que se poderia esperar. Na trama, Alpha é uma garota introspectiva e filha de uma enfermeira. No hospital, a mãe lida diretamente com a UTI cuidando de pacientes infectados por um vírus assustador: o corpo vai petrificando à medida que toma conta do organismo, como se aos poucos fossem se tornando estátuas de mármore. O visual dessa degeneração impressiona, principalmente porque é revelada sem grande cerimônia. Cannes: Jennifer Lawrence assusta em terror maternal enquanto seu conflito dá voltas Numa cena em que entramos no corredor dos internados, vemos ela encarar uma morte inesperada. O aparelho é desligado e libera-se o leito. É impossível olhar para essa imagem e não lembrar dos hospitais abarrotados por todo o Brasil no momento mais crítico de covid-19. No filme, esse vírus está se espalhando rápido e a contaminação assombra toda a cidade.

Embora essa premissa atrelada a uma fábula meio trajada de ficção científica seja mesmo interessante, também há a sensação de um filme congelado pelas próprias referências. O contexto da Aids soa bastante ultrapassado e repetitivo, o que enfraquece a discussão sobre algo próprio, distópico e verdadeiramente inventivo. O núcleo reduzido de personagens também não ajuda a dar substância àquela realidade, e o roteiro entra em círculos com o personagem fascinante de Amin, tio de Alpha. Além de infectado pelo vírus, ele também é entregue ao vício de drogas, chegando diversas vezes perto da morte. A interpretação, pelo menos, é espantosa e hipnotizante – Tahar Rahim pode até terminar a semana com a cobiçada Palma de atuação masculina. Flertando com o suspense e o sobrenatural, Julia compõe sequências aterrorizantes que ajudam a criar uma mitologia envolvente e fazem com que o filme nunca deixe de ser interessante, apesar dos seus limites. O teto que despenca sobre Alpha num pesadelo ou o desfecho aterrador numa tempestade de areia vermelha que decompõe os corpos que já estavam prestes a desaparecer.