Apresentador cearense recebe apoio do Consulado do Brasil após furto em Cannes

Furto ocorreu durante a premiére do filme "O Agente Secreto" no 78º Festival de Cinema em Cannes; prejuízo é calculado em cerca de R$ 100 mil

O apresentador cearense Leo Paiva, do videocast “Os Nordestinos Pelo Mundo”, recebeu suporte do Consulado-Geral do Brasil em Marselha, na França, após ter equipamentos furtados em Cannes durante o 78º Festival de Cinema que ocorre anualmente na cidade.

“Nosso cônsul-adjunto estava em Cannes e deu todo o suporte ao Leonardo (Leo). Foi ele quem colocou o influenciador em contato com a polícia, além de disponibilizar o advogado que presta serviço ao posto para orientá-lo“, informou o Consulado-Geral para a CNN.