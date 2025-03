Diretor Caca Diegues fica de fora do 'In memoriam' do Oscar 2025

Cineasta brasileiro Caca Diegues fica de fora do "In memoriam"do Oscar 2025 / Crédito: Fernando Frazão/Agencia Brasil

Em todos os anos durante a cerimônia do Oscar, a Academia presta homenagens a figuras importantes do mundo do entretenimento que morreram no último ano, no segmento "In Memoriam".

Porém, o que chamou a atenção entre os brasileiros na edição de 2025 foi a ausência do diretor Cacá Diegues, considerado um dos melhores e mais populares cineastas nacionais, que morreu, aos 84 anos, no dia 14 de fevereiro.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O brasileiro estava na lista divulgada previamente pela Academia, mas não apareceu no momento da homenagem durante a cerimônia que ocorreu neste domingo, 2.

No segmento, foram lembrados nomes como Gene Hackman, James Earl Jones, David Lynch e Shelley Duvall. Em 2024, a atriz brasileira Léa Garcia foi reverenciada.

Cacá Diegues foi casado com Nara Leão e teve três filhos; conheça família Ao longo de seus 84 anos, Cacá Diegues teve três filhos, dos quais dois foram frutos de um relacionamento de dez anos com a cantora Nara Leão. Francisco Diegues e Isabel Leão Diegues, filhos do cineasta com a cantora, seguiram os passos do pai no cinema. “Ainda Estou Aqui” vence Melhor Filme Internacional no Oscar 2025

O filme brasileiro “Ainda Estou Aqui” venceu o Oscar 2025 de Melhor Filme Internacional. Dirigido por Walter Salles, o longa-metragem traz no elenco Fernanda Torres e Selton Mello, como Eunice e Rubens Paiva, respectivamente.



A produção é baseada no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva e resgata a história de Eunice Paiva, sua mãe, após o desaparecimento do deputado Rubens Paiva durante a Ditadura Militar, em 1970.

O longa concorria contra as produções estrangeiras: “A Garota da Agulha”, “Emilia Pérez”, “A Semente do Fruto Sagrado” e “Flow”.

Walter Salles dedica estatueta a Eunice Paiva no Oscar 2025 Na noite deste domingo, 2, o Brasil recebeu o primeiro Oscar com o filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles. No discurso, o diretor agradeceu a Fernanda Torres e Fernanda Montenegro e dedicou a estatueta a Eunice Paiva, mulher que tem história retratada no filme.