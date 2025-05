19º For Rainbow abre inscrições para curtas e longas-metragens

19º For Rainbow está com inscrições abertas para curtas e longas-metragens que tenham temática LGBTQI+

O For Rainbow - Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero está com inscrições abertas para produções cinematográficas que desejam participar da 19ª edição do evento.

Reconhecido internacionalmente como um dos mais importantes festivais de cinema que dá destaque à comunidade LGBTQI+, o evento deste ano ocorre entre os dias 22 e 29 de agosto.