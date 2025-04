Thunderbolts*: personagens, classificação na crítica, onde assistir e mais

O longa é dirigido por Jake Schreier, com roteiro de Eric Pearson, Lee Sung Jin e Joanna Calo. A história trará um grupo de anti-heróis, que serão forçados a trabalhar juntos por conta de uma ameaça maior.

Novo lançamento da Marvel, o filme Thunderbolts* estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 1º de maio . Este será o 36º filme do Universo Cinematográfico da Marvel (UCM) e o último da quinta fase da franquia.

Como um filme de equipe, Thunderbolts* traz diferentes membros do grupo em seus holofotes. O elenco inclui personagens que retornam e outros que farão suas estreias na saga.

O grupo composto por nomes como Yelena Belova e Bucky Barnes terá que enfrentar o Sentinela , um dos seres mais poderosos do universo da Marvel.

Supersoldado aprimorado, John Walker é um ex-capitão do exército que foi escolhido pelo governo para ser o substituto de Steve Rogers como Capitão América. Pouco tempo depois, foi dispensado da função.

Líder dos Thunderbolts, Bucky é um soldado aprimorado com um braço cibernético. Recentemente, o personagem foi eleito para o Congresso dos Estados Unidos.

Irmã adotiva de Natasha Romanoff, Yelena foi treinada na Sala Vermelha para se tornar uma Viúva Negra. A personagem segue lidando com os eventos traumáticos de sua trajetória.

Vilã do filme Homem-Formiga e a Vespa, a Fantasma é capaz de atravessar objetos. Após os eventos de sua última aparição, a personagem já é capaz de controlar seus poderes.

Uma contraparte russa do Capitão América, Alexei é o pai adotivo de Natasha e Yelena. Servirá como figura paterna da personagem de Florence Pugh.

Lewis Pullman como Bob/Sentinela/Vácuo

Robert Reynolds é um indivíduo superpoderoso que sofre de amnésia, alternando entre o herói Sentinela e o Vácuo, seu lado sombrio. É a grande ameaça do longa.

Julia Louis-Dreyfus como Valentina Allegra de Fontaine

Condessa e agente da CIA, Valentina é responsável por reunir o grupo. Ela é a dona da antiga Torre dos Vingadores, vendida por Tony Stark, como visto nos eventos de Homem-Aranha: De Volta ao Lar.

Thunderbolts*: qual é a avaliação da crítica sobre o filme?

Atualmente, Thunderbolts* está com 88% de aprovação por parte da crítica no agregador Rotten Tomatoes, com base em 117 análises.