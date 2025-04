Sentinela da Marvel: veja quem é o personagem vilão de Thunderbolts*

O filme Thunderbolts* , nova produção do Universo Cinematográfico da Marvel (UCM), estreia oficialmente nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 1º. Este será o 36º longa da franquia de heróis e o último da quinta fase.

Para cada ato de heroísmo realizado pelo Sentinela, seu lado sombrio promove uma ação maligna. Com isso, o personagem precisa sempre lutar pelo equilíbrio em sua mente.

No entanto, apesar de seus poderes, os traumas de Bob deram origem ao seu maior oponente: o Vácuo , sua contraparte do mal.

O Sentinela (Sentry, no inglês) apareceu pela primeira vez nos quadrinhos em The Sentry #1 (2000) .

Thor recusou e um enfraquecido Vácuo voltou à tona. Assim, o filho de Odin atingiu o vilão com um raio, matando-o. Para ter certeza, Thor jogou o corpo no Sol. Após tais eventos, o Sentinela morreu e retornou mais de uma vez.

A Marvel já inseriu o Sentinela de maneira retroativa em suas histórias, com a justificativa de que ele foi apagado da memória coletiva após ajuda do Senhor Fantástico e do Doutor Estranho. É como se fosse um herói esquecido, que lutou em diversos momentos e não era lembrado por ninguém.