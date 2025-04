Festival de Cinema Europeu reúne 14 filmes inéditos e premiados

O Festival de Cinema Europeu Imovision ocorre nas salas do Cinema Benfica , localizado no Shopping Benfica.

O público cearense poderá aproveitar a diversidade do cinema europeu desta quinta-feira, 24, até a próxima quarta-feira, 30, com a primeira edição do Festival de Cinema Europeu Imovision . A programação reúne 14 filmes inéditos e premiados de países como Alemanha, França, Grécia, Islândia, Itália, Noruega, Suíça e Ucrânia.

Entre os destaques estão os filmes “Dreams”, do noruguês Dag Johan Haugerud, vencedor do Urso de Ouro no Festival de Berlim 2025; “Emmanuelle”, releitura do clássico erótico de 1974 sob a direção da francesa Audrey Diwan; “A luz” novo trabalho de Tom Tykwer, conhecido por “Corra, Lola, Corra”; “Síndrome de Apatia”, do grego Alexandros Avranas; e “Quando a Luz Arrebenta”, do irlandês Rúnar Rúnarsson.

O festival é uma iniciativa da distribuidora Imovision, com objetivo de democratizar o acesso ao cinema europeu em diferentes cidades brasileiras. A abertura oficial ocorreu em Niterói, no Rio de Janeiro.