Documentário sobre Antonio Bandeira estreia no Cinema do Dragão

Antonio Bandeira ganhou repercussão internacional com suas obras / Crédito: Divulgação

Antonio Bandeira, artista plástico cearense, ganha a cinebiografia "Antonio Bandeira - O Poeta Das Cores". Dirigido pelo cineasta Joe Pimentel e Francisco Bandeira, sobrinho do biografado, o documentário tem sua estreia marcada para o dia 10 de abril, no cinema do Dragão do Mar.