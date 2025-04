Angry Birds 3: tudo sobre a estreia da animação nos cinemas

O anúncio ocorre em um momento em que o estúdio continua a expandir seu catálogo de franquias, com sequências de Os Smurfs, Patrulha Canina e Avatar: A Lenda de Aang também em produção. Os espectadores finalmente poderão descobrir o que acontecerá com Red, personagem principal da franquia.

A Paramount Pictures, em parceria com a Sony Pictures, adicionou a terceira produção da franquia Angry Birds, intitulada "Angry Birds 3" , à sua lista de lançamentos, agendando a estreia para 29 de janeiro de 2027 — mais de sete anos após o lançamento do filme anterior.

"Angry Birds: O Filme", lançado em 2016, arrecadou US$ 352 milhões em todo o mundo. O filme gerou uma sequência em 2019, que arrecadou US$ 152,2 milhões — um valor significativamente inferior. No entanto, fontes da Paramount afirmam que os filmes tiveram uma audiência robusta no streaming nos últimos cinco anos.

Angry Birds 3: sobre o que é a franquia de filmes?



Jaakko Iisalo criou o jogo original para a Rovio Entertainment em 2009. O enredo gira em torno de um grupo de pássaros coloridos e furiosos que tentam salvar seus ovos dos porcos verdes.

No jogo, os jogadores arremessam os pássaros — cada um com habilidades únicas — contra as estruturas dos porcos, utilizando estilingues. A mecânica baseada em física, combinada com o humor, fez do jogo um sucesso e deu origem a uma grande franquia multimídia, incluindo produtos licenciados e animações.