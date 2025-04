Disney pausa projeto após polêmica com filme da 'Branca de Neve'

De acordo com informações de membros internos da Disney, a produção do live-action de “Enrolados” teria sido suspensa. A decisão foi anunciada em meio a polêmicas que cercaram o novo filme da “Branca de Neve", que sofreu com a baixa bilheteria e a crítica recepção do público.



A produção do futuro live-action já contava com a direção do cineasta Michael Gracey, que trabalhou em "O Rei do Show", junto a Jennifer Kaytin Robinson, no roteiro.