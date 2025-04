Val Kilmer enfrentou câncer na garganta; entenda a doença e seu tratamento

A causa da morte do ator, segundo a filha Mercedes, foi pneumonia. Kilmer foi diagnosticado com câncer de garganta há mais de uma década e passou por cirurgia

O ator faleceu em Los Angeles, informou sua filha Mercedes à imprensa dos EUA. Segundo ela, seu pai havia sido diagnosticado com câncer de garganta em 2014, mas se recuperou após quimioterapia, radioterapia e uma cirurgia.

O câncer de garganta é um tipo de câncer que afeta a faringe, a laringe e as amígdalas, sendo mais comum entre homens acima de 50 anos.

Essa cirurgia afetou a voz do ator e interrompeu sua carreira. Ainda assim, ele voltou às telas para reprisar seu papel como o piloto de caça Iceman ao lado de Tom Cruise em “Top Gun: Maverick”, de 2022.

Foi então que Val Kilmer passou por uma traqueostomia, procedimento no qual os médicos colocam um tubo na traqueia para que o ar vá diretamente ao pulmão do paciente.

A pneumonia pode se tornar uma complicação séria em pacientes com câncer devido à redução das defesas naturais do corpo, como no caso de Kilmer, segundo o National Institutes of Health (NIH).

Conforme o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o diagnóstico precoce é fundamental para aumentar as chances de tratamento eficaz.

Os principais sintomas deste tipo de câncer incluem rouquidão, dor de garganta persistente, dificuldade para engolir e presença de nódulos no pescoço.

Em 2014, enquanto encenava um monólogo sobre Mark Twain no teatro, Kilmer começou a sentir um incômodo no pescoço. Em uma consulta médica, foi encontrado um tumor.

Em estágios iniciais, o câncer de garganta pode e deve ser tratado com esses procedimentos, dependendo da localização e do grau de comprometimento do órgão pela doença.

A prevenção é focada na redução do tabagismo e no uso de vacinas contra o HPV.

Val Kilmer falou sobre câncer em documentário

Apesar de em 2015 Kilmer negar seu diagnóstico, no documentário “Val” (2021), que conta a história do ator, ele fala abertamente sobre sua situação.

“Não consigo falar sem tapar esse buraco [na garganta]. Você tem que escolher entre respirar ou comer”, ele disse referindo-se à traqueostomia que o levou a se alimentar por meio de uma sonda.

“Obviamente estou parecendo muito pior do que me sinto”, disse Kilmer na época, com sua voz fina e rouca.