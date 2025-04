Morre ator Val Kilmer, estrela de Top Gun e Batman, aos 65 anos

Sua estreia no cinema ocorreu em 1984, ao integrar a comédia “Top Secret! - Superconfidencial”. No ano seguinte, atuou no filme “Academia de Gênios”. Foi em 1986, porém, que alcançou seu maior papel até então: o aviador Iceman, em “Top Gun”.

Nascido em 31 de dezembro de 1959, Val Kilmer cresceu em uma família de classe média em Los Angeles. Sua trajetória como ator começou no teatro. Aos 17 anos, ele foi a pessoa mais jovem a ser aceita na Juilliard School de Nova York, um dos conservatórios de teatro mais prestigiados do mundo.

Em 1991, Kilmer voltou aos grandes holofotes com o longa “The Doors”, no qual interpretou o vocalista Jim Morrison após 20 anos de sua morte. O ator americano também fez parte dos sucessos “Tombstone: A Justiça Está Chegando” e “Fogo Contra Fogo” , em que esteve ao lado de Al Pacino e Robert de Niro.

Em uma entrevista para o The Hollywood Reporter em 2012, o ator falou sobre sua ausência do mainstream de Hollywood e reconheceu que sua trajetória tinha sido incomum.

Em 2021, Val Kilmer lançou documentário narrando os altos e baixos de sua vida e carreira. A obra reuniu 40 anos de gravações caseiras, incluindo depoimentos dele com uma caixa de voz após enfrentar cirurgia de câncer na garganta. O longa foi apresentado no Festival de Cinema de Cannes.

Em 1995, Kilmer sucedeu Michael Keaton como Batman no filme “Batman Eternamente”. Ele acabou desistindo de repetir o papel. Entretanto , Kilmer também presenciou fracassos, como o filme “A Ilha do Dr. Moreau” (1996). O diretor, John Frankenheimer, disse que nunca mais trabalharia com o ator, cuja reputação era de “ser difícil” no set.

Foi então que ele passou por uma traqueostomia , procedimento no qual os médicos colocam um tubo na traqueia para que o ar vá diretamente ao pulmão do paciente.

Essa cirurgia afetou a voz do ator e interrompeu sua carreira. Ainda assim, ele voltou às telas para reprisar seu papel como o piloto de caça Iceman ao lado de Tom Cruise em “Top Gun: Maverick”, de 2022.

Val Kilmer teve câncer na garganta: entenda a doença

O câncer de garganta é um tipo de câncer que afeta a faringe, a laringe e as amígdalas, sendo mais comum entre homens acima de 50 anos.

Ele está frequentemente relacionado ao tabagismo, consumo excessivo de álcool e infecções por HPV (papilomavírus humano).

Câncer de Kilmer causou sua morte?

Kilmer morreu em decorrência de uma pneumonia, o câncer de garganta e a pneumonia podem estar relacionados indiretamente.

A pneumonia pode se tornar uma complicação séria em pacientes com câncer devido à redução das defesas naturais do corpo, como no caso de Kilmer, segundo o National Institutes of Health (NIH).

Em 2021, ele precisou ser hospitalizado devido a complicações respiratórias, e isso pode ter tornando-o mais suscetível a doenças como a pneumonia.

Val Kilmer teve câncer na garganta: sintomas e tratamento

Os principais sintomas deste tipo de câncer incluem rouquidão, dor de garganta persistente, dificuldade para engolir e presença de nódulos no pescoço.

Conforme o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o diagnóstico precoce é fundamental para aumentar as chances de tratamento eficaz.

Em 2014, enquanto encenava um monólogo sobre Mark Twain no teatro, Kilmer começou a sentir um incômodo no pescoço. Em uma consulta médica, foi encontrado um tumor.

O ator passou alguns anos recusando tratamentos médicos, devido a sua crença religiosa. Foi em torno de 2020 que seus filhos intervieram e Val passou por quimioterapia, radioterapia e cirurgias.

Em estágios iniciais, o câncer de garganta pode e deve ser tratado com esses procedimentos, dependendo da localização e do grau de comprometimento do órgão pela doença.

A prevenção é focada na redução do tabagismo e no uso de vacinas contra o HPV.

Val Kilmer falou sobre câncer em documentário

Apesar de em 2015 Kilmer negar seu diagnóstico, no documentário “Val” (2021), que conta a história do ator, ele fala abertamente sobre sua situação.

“Não consigo falar sem tapar esse buraco [na garganta]. Você tem que escolher entre respirar ou comer”, ele disse referindo-se à traqueostomia que o levou a se alimentar por meio de uma sonda.

“Obviamente estou parecendo muito pior do que me sinto”, disse Kilmer na época, com sua voz fina e rouca.