Diretor de "Dois Filhos de Francisco", Breno Silveira morre aos 58 anos

Diretor sofreu um infarto na cidade de Limoeiro, em Pernambuco, durante as gravações de novo filme

O cineasta Breno Silveira, 58, morreu na manhã deste sábado, 14. Ele sofreu um infarto durante as gravações do filme "Dona Vitória", que estavam sendo feitas na cidade de Limoeiro, em Pernambuco.

Breno foi o diretor de filmes como "Carlota Joaquina" (1995), "Dois Filhos de Francisco" (2005) e "Gonzaga: de pai para filho" (2012). De acordo com informações confirmadas por uma pessoa da equipe de filmagem ao O Globo, o diretor passou mal no set com taquicardia e chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu.

O profissional nasceu em Brasília e se formou na Escola Louis Lumiére, de Paris, na França. Breno também foi responsável pela direção da série "1 Contra Todos" (2015), indicada ao Emmy Internacional. Ele também já teve filmes exibidos nos festivais de Toronto, Havana e Monte-Carlo.

Seu novo projeto, o longa "Dona Vitória", é estrelado por Fernanda Montenegro. A obra relata a história real de uma moradora de Copacabana, no Rio de Janeiro, que filmou o tráfico de drogas no bairro durante meses. Ela então, entrega os arquivos para uma jornalista.

