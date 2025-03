Vitória: polêmicas e bastidores do filme com Fernanda Montenegro

O longa retrata a história de Joana, uma aposentada que, em 2005, filmou crimes de sua janela no Rio de Janeiro e denunciou uma quadrilha perigosa. As gravações levaram à prisão de criminosos e policiais militares envolvidos com o tráfico.

O primeiro diretor do filme, Breno Silveira, explicou antes de sua morte que, quando Vitória começou a ser produzido, a verdadeira identidade de Joana ainda era desconhecida do público. Para evitar sua exposição e garantir sua segurança, a produção optou por não seguir a mesma representação racial da personagem real.

Filme 'Vitória': quem foi Joana da Paz?

Joana da Paz, nome fictício usado até sua morte em 2023, tornou-se peça-chave na investigação de crimes no Rio de Janeiro. Com uma câmera, registrou delitos cometidos em sua vizinhança e repassou as imagens ao jornalista Fábio Gusmão (chamado de Flávio Godoy no filme).

As denúncias resultaram na prisão de criminosos e policiais militares envolvidos com o tráfico. Por conta das ameaças que sofreu, Joana viveu sob proteção do Estado e teve sua identidade mantida em sigilo até sua morte, em fevereiro de 2023. Até então, era conhecida publicamente como Vitória da Paz.