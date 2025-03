Lula convida Fernanda Torres e Walter Salles para o celebrar vitória no Oscar

O momento deverá acontecer em Brasília. Presidente também chamou elenco de "Ainda Estou Aqui", primeiro longa brasileiro a conquistar uma vitória na principal premiação do cinema

Ainda sem data prevista, a comemoração deverá acontecer em Brasília e ter a participação do restante do elenco, incluindo Selton Mello, e a primeira-dama da República, Janja da Silva.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convidou a atriz Fernanda Torres e diretor Walter Salles de "Ainda Estou Aqui" para um momento de celebração da vitória no Oscar na categoria de Melhor Filme Internacional.

O filme fez história no último domingo, 3, ao se tornar o primeiro filme brasileiro a conquistar um prêmio na principal premiação do cinema. O longa ainda teve duas indicações, Melhor Atriz para Fernanda e Melhor Filme.

Lula assiste "Ainda Estou Aqui" com políticos e parabeniza vitória

Recentemente, Lula organizou uma sessão do filme no Palácio da Alvorada ao lado dos presidentes do Senado Federal e Câmara dos Deputados, Davi Alcolumbre (União) e Hugo Motta (Republicanos) respectivamente.