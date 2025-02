Filme brasileiro é apontado como favorito no Festival de Berlim

Filme brasileiro "O Último Azul" concorre como favorito ao Urso de Ouro no Festival Internacional de Cinema de Berlim 2025

Conforme o site, a produção dirigida por Gabriel Mascaro recebeu votos de “Excelente” quatro vezes e “Bom” cinco vezes, chegando à média de 3.4 (de um total de 5) e “superando a pontuação dos vencedores conjuntos do ano passado”.

O filme brasileiro “O Último Azul” foi apontado como um dos favoritos ao grande prêmio do Festival Internacional de Cinema de Berlim 2025. A informação foi divulgada no início desta semana, após a revelação das avaliações da crítica especializada às produções audiovisuais, compiladas pelo Screen Daily .

A pontuação eleva o longa-metragem nacional a “favorito” para receber o Urso de Ouro, principal prêmio do Festival de Berlim . Nas avaliações, o filme superou “Blue Moon”, de Richard Linklater, considerado seu principal concorrente, que conquistou a média de 2.8.

Leia também | Filme O Último Azul concorre ao Urso de Ouro no Festival de Berlim

Com Rodrigo Santoro, 'O Último Azul' pode ser o 3º fime brasileiro a ganhar Urso de Ouro no Festival de Berlim

Retratando uma Amazônia distópica, “O Último Azul” traz no elenco Rodrigo Santoro, Denise Weinberg, Miriam Socarrás e Adanilo. A última vez que um filme brasileiro concorreu na categoria principal do Festival de Berlim foi em 2020, com “Todos os Mortos”, de Caetano Gotardo e Marco Dutra.

Caso conquiste o Urso de Ouro, esta será a terceira vez que um filme nacional ganha o prêmio. Anteriormente, o Brasil venceu a honraria com “Central do Brasil”, de Walter Salles, em 1999, e “Tropa de Elite”, de José Padilha, em 2008.