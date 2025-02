Karla Sofía Gascón diz que ficará 'em silêncio' em respeito ao filme 'Emilia Pérez'

A polêmica começou no final de janeiro, quando antigos tuítes críticos a muçulmanos e afroamericanos nos Estados Unidos vieram à tona, e cresceu até quarta-feira, quando o diretor de "Emilia Pérez", Jacques Audiard, se distanciou de Gascón e descreveu suas mensagens como "indesculpáveis" e "cheias de ódio".

A atriz espanhola Karla Sofía Gascón, que se envolveu em um escândalo por causa de tuítes ofensivos que postou no passado, anunciou nesta sexta-feira (7) que permanecerá "em silêncio" em respeito ao filme que estrela, "Emilia Pérez", em meio à campanha do Oscar.

Seguindo as palavras de Audiard, "decidi, pelo filme, por Jacques, pelo elenco, pela equipe incrível que merece, pela linda aventura que todos nós tivemos juntos, deixar o trabalho falar por si", disse Gascón em uma mensagem em sua conta do Instagram.

A artista trans, indicada ao Oscar de Melhor Atriz por seu papel como uma traficante mexicana que quer mudar de sexo e desaparecer, disse que espera que seu "silêncio permita que o filme seja apreciado pelo que ele é, uma bela ode ao amor e à diferença".

A mensagem, na qual ela mais uma vez pede desculpas a "todos aqueles que foram feridos ao longo do caminho", foi acompanhada de uma foto de Audiard e da equipe do filme em Cannes, onde ganhou o Prêmio do Júri e o prêmio conjunto de Melhor Atriz, concedido a todo o elenco feminino (Gascón, Selena Gómez, Zoe Saldaña e Adriana Paz).

"Emilia Pérez", filmado na França e ambientado no México, é o filme com mais indicações, 13, na cerimônia do Oscar de 2 de março.