Brasileiros exaltam 'Ainda Estou Aqui', primeiro filme nacional a concorrer na principal categoria do Oscar

Cidadãos, políticos e artistas brasileiros não esconderam o orgulho com a indicação, na última quinta-feira (23), de "Ainda Estou aqui" ao Oscar, o primeiro filme do país a ser candidato na categoria geral do prêmio.

Reconhecido em Veneza e indicado ao Globo de Ouro, o filme do cineasta Walter Salles sobre a ditadura militar (1964-1985) disputará três Oscars: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz para sua protagonista, Fernanda Torres.