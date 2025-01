Emocionada, Fernanda Torres comemora indicação ao Oscar

A atriz Fernanda Torres comemorou nas redes sociais sua indicação ao Oscar 2025, na categoria melhor Atriz, e também as duas indicações do filme Ainda Estou Aqui para Melhor Filme e Melhor Filme Estrangeiro. Emocionada, a brasileira agradeceu ao diretor do longa, o cineasta Walter Salles. A atriz Fernanda Torres comemorou nas redes sociais sua indicação ao Oscar 2025, na categoria melhor Atriz, e também as duas indicações do filme Ainda Estou Aqui para Melhor Filme e Melhor Filme Estrangeiro. Emocionada, a brasileira agradeceu ao diretor do longa, o cineasta Walter Salles.

"Nosso filme está indicado não só para melhor filme de língua estrangeira, mas para melhor filme do ano. Isso é uma coisa inimaginável", disse Fernanda, em vídeo postado em seu perfil no Instagram.

Fernanda agradeceu aos colegas que trabalharam com ela na produção brasileira, incluindo o ator Selton Mello. “Foi um filme que a gente fez na felicidade.” “Acima de tudo, quero agradecer e homenagear essa mulher extraordinária chamada Eunice Paiva, que está por trás disso tudo, que é a geradora disso tudo”, disse, ao se referir à personagem que interpreta em Ainda Estou Aqui. Na postagem, a atriz também agradeceu ao filho de Eunice, Marcelo Rubens Paiva, autor do livro homônimo que inspirou o longa. “Um livro extraordinário, que nos possibilitou fazer esse filme.”

“Eu jamais vou esquecer. É uma coisa histórica, uma coisa muito emocionante pra mim, por minha mãe [a atriz Fernanda Montenegro] ter estado nesse lugar 25 anos atrás, pelas mãos do Walter. E também pelo que isso significa para o cinema brasileiro, para a cultura brasileira. Um filme falado em português.” “Estou muito emocionada, muito surpresa. Eu amo o Brasil. Estou muito orgulhosa de uma história brasileira fazer sentido no mundo e nos trazer essa alegria – não só pra mim, pro Walter e pra todo mundo envolvido nesse filme, como pro país inteiro”, concluiu. Concorrentes Fernanda Torres disputa o Oscar com as atrizes Cynthia Erivo, Karla Sofía Gascón, Mikey Madison e Demi Moore. Já Ainda Estou Aqui concorre, na categoria Melhor Filme, com Anora, O Brutalista, Um Completo Desconhecido, Conclave, Duna: Parte 2, Emilia Pérez, Nickel Boys, A Substância e Wicked.

Na categoria melhor filme estrangeiro, a produção brasileira concorre com A Garota da Agulha (Dinamarca), Emilia Pérez (França), A Semente do Fruto Sagrado (Alemanha) e Flow (Letônia). Fernanda já havia sido premiada, no início do mês, com o Globo de Ouro de melhor atriz na categoria drama. Esta foi a primeira vez que o prêmio foi entregue a uma brasileira. Tradição familiar Há 25 anos, Fernanda Montenegro, mãe de Fernanda Torres, disputou o Oscar na mesma categoria para a qual a filha foi indicada em 2025 por sua celebrada atuação em Central do Brasil, de 1998. Ela não venceu, mas a produção ganhou o Globo de Ouro na categoria melhor filme estrangeiro.