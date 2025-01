Surpresas em melhor atriz para Fernanda Torres e Demi Moore sacodem corrida para o Oscar

Nenhuma das duas estava até então no topo da maioria das listas de previsões de indicados para o Oscar, mencionadas como possibilidades improváveis.

O Globo de Ouro deste ano fez aquilo que essas premiações fazem de melhor: embolou a disputa pelo Oscar, com Demi Moore ganhando prêmio de melhor atriz em musical ou comédia pela sátira de terror corporal A Substância e Fernanda Torres levando a estatueta na categoria drama com Ainda Estou Aqui.

Suas vitórias inesperadas, contudo, ao lado do fato de ambas terem feito discursos emocionantes, asseguraram a elas lugares na disputa .

Por tudo isso, ganhar um Globo de Ouro tem mais a ver com a projeção que o prêmio pode conferir a um artista ou um obra, que podem passar a ser percebidos como vencedores ou pelo menos competidores a serem levados a sério.

Seus 334 jurados não se sobrepõem às mais de 9 mil pessoas que podem votar no Oscar.

Vamos ser francos sobre o que é o Globo de Ouro . Como premiação, é uma mais uma desculpa para uma performance chamativa e estrelada, onde artistas do calibre de Nicole Kidman a Harrison Ford e Zendaya aparecem.

A atriz enfatizou isso de forma inteligente em seu discurso, começando com o fato de que nunca havia sido premiada por atuação em sua longa carreira.

A performance de Demi Moore como uma personalidade televisiva deixada de lado por uma substituta mais jovem (Margaret Qualley) é forte, mas uma campanha do Oscar precisa de mais do que isso, e ela tem o tipo de narrativa de retorno que os eleitores adoram.

Sua performance feroz e discreta é o coração de Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. O discurso da atriz incluiu uma dedicação comovente à sua própria mãe, Fernanda Montenegro, que interpreta a mãe de sua personagem no filme, e que foi indicada ao Globo de Ouro e ao Oscar há 25 anos por outro longa de Salles, Central do Brasil.

E ajuda que o tema de A Substância, a necessidade e o alto custo da vaidade e do estrelato de Hollywood, ressoe entre os jurados.

Além disso, Fernanda Torres estava entre os poucos vencedores cujo discurso comentou, paralelamente, sobre o estado do mundo, vinculando a resiliência que sua personagem precisava hoje.

"Há algo acontecendo agora no mundo com tanto medo. E este é um filme que nos ajudou a pensar em como sobreviver em tempos difíceis como este", disse ela.

É uma mensagem esperançosa transmitida com o tato que Hollywood provavelmente acolherá.

Claro, essas surpresas apenas colocaram Demi Moore e Fernanda Torres na mente dos jurados do Oscar (e para Demie Moore, na dos jurados do Bafta, já que ela está entre os pré-indicados).

O Globo de Ouro pode ser um péssimo preditor porque dividir as principais categorias em comédia e drama dobra o número de indicados. Mas Demi Moore e Fernanda Torres venceram a competição mais difícil.

Demi Moore venceu três supostos favoritos ao Oscar, Mikey Madison (Anora), Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez) e Cynthia Erivo (Wicked). Já a categoria de Fernanda Torres incluía Nicole Kidman (Babygirl), Angelina Jolie (Maria) e Tilda Swinton (O Quarto ao Lado).

Todas essas oito atrizes estão agora na dança das cadeiras do Oscar, um jogo em que Demi Moore e Fernanda Torres não necessariamente participando até alguns dias atrás.

Outra surpresa de atuação, a vitória de Sebastian Stan como melhor ator em um musical ou comédia por A Different Man, provavelmente não terá o mesmo impacto.

A competição real estava na categoria drama, com os favoritos ao Oscar Adrien Brody (O Brutalista) e Timothée Chalamet (Um Completo Desconhecido) em uma disputa acirrada terminada com a vitória de Adrien Brody.

A vitória surpresa de Sebastian Stan provavelmente servirá como validação de carreira e um ponto fraco na premiação porque ele enfrentou uma competição fraca.

Glen Powell por Assassino por Acaso, e Gabriel Labelle por Saturday Night parecem movimentos para preencher essa categoria. Afinal, é raro que o Globo de Ouro agite uma corrida do jeito que fez com a categoria de melhor atriz.

Mais frequentemente, eles solidificam as perspectivas do Oscar, como aconteceu com Kieran Culkin, que ganhou o prêmio de melhor ator coadjuvante por A Real Pain e parece estar garantido para ganhar o Oscar.

A coisa mais importante sobre o Globo de Ouro deste ano pode ser seu momento. A votação para indicações ao Oscar termina no próximo domingo, 12 de janeiro, o que significa que o Globo de Ouro chegou bem a tempo de deixar os jurados refletirem sobre o novo cenário de prêmios.