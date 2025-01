Cinema de Fortaleza estreia de filme do líder do BTS; veja sessões

Filme que acompanha a trajetória de RM, líder do grupo de k-pop BTS, estreia nos cinemas de Fortaleza esta semana

Os fãs de k-pop em Fortaleza já podem se preparar para mais uma estreia especial nos cinemas cearenses. Acompanhando um dos principais nomes da indústria musical sul-coreana, “RM: Right People, Wrong Place” apresenta Kim Namjoon, o líder do BTS , em momentos que vão emocionar os Armys.

Dirigido por Lee Seok-jun, produtor do grupo – que assina os clipes “Arson” e “More”, ambos de J-Hope, também do BTS –, o filme-documentário reconta a trajetória do músico meses antes da banda entrar em pausa devido ao alistamento militar obrigatório.