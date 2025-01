Secult destina R$ 15 mi para edital de cinema; veja inscrições

A Secretaria Estadual da Cultura (Secult) abriu as inscrições para o 15º Edital Ceará de Cinema e Audiovisual , que selecionará 114 projetos do Estado divididos em quatro modalidades. O orçamento total é de R$ 15,9 milhões .

As inscrições para o edital são gratuitas e estão sendo realizadas exclusivamente de forma on-line. Os interessados devem se inscrever até as 23h59 do dia 4 de fevereiro, pelo site do Mapa Cultural.

15º Edital Ceará de Cinema e Audiovisual

Inscrições: 6 de janeiro até 4 de fevereiro de 2025

6 de janeiro até 4 de fevereiro de 2025 Onde: Site do Mapa Cultural do Ceará

Site do Mapa Cultural do Ceará Gratuito