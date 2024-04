60 anos do golpe: 7 filmes para conhecer a Ditadura no Brasil

"Batismo de Sangue", "Marighella" e "O Ano em que meus pais saíram de férias" são filmes que retratam diferentes visões do que foi a ditadura no Brasil Crédito: Divulgação

No dia 1º de abril de 1964, foi instalada a Ditadura Militar no território brasileiro. Neste ano, lembramos 60 anos do golpe. Neste período, e mesmo durante os anos ditatoriais, o cinema nacional retratou diversas visões sobre essa mancha histórica. Com 21 anos da ruptura da democracia brasileira, guiada pelos militares da época, o cinema, os livros e a música tentaram mostrar diferentes visões sobre aquele período. Esses meios de arte, que hoje recebem uma voz liberta, na época foram perseguidos e muitas vezes agredidos por quem governou o País de 1º de abril de 1964 até 15 de março de 1985.

60 anos do golpe: filmes para conhecer a Ditadura

O POVO preparou uma lista com sete filmes que contam a história da ditadura militar. As obras mostram os absurdos vividos por símbolos históricos, nos quais milhares de brasileiros perderam suas vidas lutando por liberdade e democracia. ASSISTA | Castello, o Ditador Confira:

1. Marighella O filme traz a história do ex-deputado Carlos Marighella. Ele atuou pelo regime democrático brasileiro, ao lado de guerrilheiros que seguiam suas cartilhas em prol da democracia nacional. O filme foi lançado em 2019, em meio ao Governo Bolsonaro, e foi duramente criticado pelo líder político. Assista ao trailer. 2. Batismo de sangue Assim como Marighella, este filme é mais um baseado em fatos reais. A obra reproduz a história de frades dominicanos que auxiliaram militantes na luta contra os militares nos anos 1960. Todo o enredo do filme é adaptado através do livro com o mesmo nome de Frei Betto. Assista ao trailer. Morte de Castello Branco: SAIBA foi acidente que matou ex-presidente cearense e ainda causa suspeita 3. O ano em que meus pais saíram de férias “O ano em que meus pais saíram de férias” é um filme dirigido pelo renomado diretor Cao Hamburger, que participou de obras como 'Castelo Rá-Tim-Bum' e 'Menino Maluquinho'. O filme mostra a história de Mauro, que teve que se despedir de seus pais em meio à Ditadura Militar.

Logo após a mudança para a casa de seu avô, Mauro tem que lidar com a morte deste ente querido. A obra recorda consequências tanto políticas quanto culturais daquele momento. Assista ao trailer. 4. Lamarca O filme conta a história do último período de vida de Carlos Lamarca (Paulo Betti), que era membro do Exército nacional e, após sua saída, integrou um grupo armado que lutava contra a Ditadura. Assista ao filme completo. 5. O que é isso, companheiro? Um filme brasileiro de 1997, dirigido por Bruno Barreto, com roteiro parcialmente baseado no livro homônimo de Fernando Gabeira. Mostra a amizade entre César e o jornalista Fernando, que se adentram na luta armada contra a ditadura.