Fernanda Torres, Marcelo Rubens Paiva e Donald Trump recebem homenagem da Câmara; veja lista

A Câmara dos Deputados entregou nesta quarta-feira, 4, a Medalha do Mérito Legislativo de 2024 para autoridades, personalidades e instituições. Dentre os homenageados deste ano, estão a advogada Eunice Rubens Paiva, já falecida, e seu filho, o escritor Marcelo Rubens Paiva. Os dois são retratados no filme Ainda Estou Aqui, baseado no livro homônimo de Marcelo. A atriz Fernanda Torres, que interpreta Eunice no longa metragem, também é uma das homenageadas. Também recebeu a condecoração o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

Criada em 1983, a premiação valoriza contribuições de destaque em diversas áreas, como política, ciência, arte e causas sociais, e que tenham prestado serviços relevantes ao Poder Legislativo ou ao Brasil. A indicação de agraciados é feita por líderes partidários e membros da Mesa Diretora, com critérios que excluem pessoas ou entidades ligadas a casos de corrupção ou improbidade administrativa.