Americanos comemoram Dia de Ação de Graças marcado pela volta de Trump

Paradas, futebol americano e ceias farão parte, nesta quinta-feira (28), da celebração anual do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, com um céu carregado e a volta de Donald Trump à Casa Branca como pano de fundo.

Entre as celebridades com presença prevista no entorno da icônica loja de departamentos Macy's, patrocinadora do desfile há tempos, estavam as cantoras Kylie Minogue, Jennifer Hudson e Cynthia Erivo, protagonista do novo filme "Wicked".