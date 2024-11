Disney: live-action de ‘Lilo & Stitch’ ganha 1º teaser; assista

Dois anos após o anúncio da adaptação do filme de animação “Lilo & Stitch” para live-action , o primeiro teaser do longa-metragem foi divulgado nesta segunda-feira, 25.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Adaptação do filme lançado em 2002, o live-action acompanha o encontro de Lilo, uma garotinha havaiana que vive com a irmã mais velha, com Stitch, um alienígena que fugiu para a Terra e é listado como um ser extremamente perigoso.