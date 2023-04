Disney confirma live-action de ‘Moana: Um mar de aventuras’

Lançado mundialmente em 2016, “Moana - Um mar de aventuras” irá ganhar uma versão live-action. A informação foi confirmada nesta segunda-feira, 3, após publicação de um vídeo no qual o ator Dwayne Johnson divulga que as produções do novo longa-metragem da Disney foram iniciadas.

“É uma honra dizer que estamos trazendo a bela história de Moana para a telona!”, revelou o ator, que deu voz ao personagem Maui, no filme animado.

Conhecido como The Rock, o ator acrescentou: “Maui mudou minha vida e estou honrado em fazer parceria com os Estúdios Disney para contar nossa história através do reino da música e dança.”.

Dando voz à protagonista, Auli’i Cravalho também celebrou o anúncio da adaptação. “A força e a perseverança de Moana são inspiradoras, para o público ao redor do mundo, para mim e para todos que ajudaram a trazê-la à vida. Estou ansiosa para compartilhar a história dela de uma maneira totalmente nova”, comentou a atriz, que é nativa do Havaí.

As informações sobre o elenco ou previsão de lançamento ainda não foram divulgadas.



