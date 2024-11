Ainda Estou Aqui: venda dos ingressos inicia hoje; como comprar?

Com estreia nos cinemas de Fortaleza marcada para 7 de novembro, ingressos de "Ainda Estou Aqui" já estão à venda

Selecionado para representar o Brasil e tentar uma vaga no Oscar 2025 , “Ainda Estou Aqui” retrata a trajetória de Eunice Paiva, durante a década de 1970, após seu marido, o deputado Rubens Paiva, ser levado por militares do Rio de Janeiro durante a ditadura.

Do cineasta Walter Salles, o longa-metragem que traz Fernanda Montenegro e Fernanda Torres – mãe e filha – no mesmo papel, chega às salas de todo o País na próxima quinta-feira, 7 de novembro .

Considerado um dos filmes brasileiros mais aguardados de 2024, “Ainda Estou Aqui” está próximo de estrear no cinema.

Assista o trailer de "Ainda Estou Aqui":

Clique aqui para assistir no Youtube

O filme – que é inspirado nas lembranças de Marcelo Rubens Paiva, filho de Eunice e Rubens, e baseado no livro homônimo do autor –, já está com ingressos à venda nas redes de cinema Cinépolis, Centerplex e Kinoplex.

Em Fortaleza, o público já pode adquirir as entradas para as sessões nos shoppings Messejana, Via Sul, Riomar e North Shopping.