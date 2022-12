"Barbie": filme inspirado na boneca ganha primeiro teaser

Dirigido pela indicada ao Oscar Greta Gerwig e com Margot Robbie e Ryan Gosling no elenco, longa revelou primeiras imagens oficiais

Baseado na famosa boneca da empresa Mattel, o longa-metragem "Barbie" divulgou na manhã desta sexta-feira, 16, o primeiro teaser trailer. As imagens reveladas mostram cenas com a protagonista, interpretada por Margot Robbie, e com Ken, namorado da personagem interpretado por Ryan Gosling. O filme é dirigido e coescrito pela cineasta Greta Gerwig, indicada a três Oscars por "Lady Bird" e "Adoráveis Mulheres". "Barbie" estreia no Brasil em julho de 2023.

Apostando no artificialismo e no humor, o teaser abre com imagens de crianças brincando que sugerem um tom épico. "Desde o início dos tempos, desde quando existem meninas no mundo, sempre existiram... bonecas", afirma a narradora.

Confira galeria com imagens do teaser:

Ao som da sinfonia "Also sprach Zarathustra", de Strauss, utilizada no cinema no longa "2001: Uma Odisseia no Espaço" (1968), ela segue: "Mas as bonecas eram sempre bonecas bebês. Até que...". Surge em cena, então, a própria Barbie em tamanho exagerado.

As imagens posteriores mostram cenários e figurinos coloridos, além de também sugerirem a presença de números musicais na obra. A trama oficial de "Barbie" ainda não foi divulgada, mas o filme traz a boneca e o companheiro para o mundo real. O elenco conta ainda com Issa Rae, Simu Liu e Will Ferrell, entre outros.

Confira o teaser legendado:

