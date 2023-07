Diretora de ‘Barbie’ fará novo filme de ‘As Crônicas de Nárnia’

Greta Gerwig, diretora de "Barbie", irá assumir a direção do novo filme de "As Crônicas de Nárnia" da Netflix

Um novo filme da saga de “As Crônicas de Nárnia” está prestes a sair do papel. A produção ficará por conta da Netflix, que adquiriu os direitos da obra de C.S. Lewis e irá criar novas versões cinematográficas.

Greta Gerwig, diretora de “Barbie”, irá assumir a direção dos dois primeiros filmes. A informação foi confirmada pela própria cineasta no último domingo, 2, em entrevista ao The New Yorker.

A diretora estadunidense tem no currículo os filmes “Adoráveis Mulheres”, “Lady Bird: A hora de Voar” e “Frances Ha”. Com lançamento marcado para o dia 20 de julho, “Barbie” é o seu mais recente trabalho.

A saga “As Crônicas de Nárnia” ganhou três versões para o cinema feitas pela Disney, lançadas entre os anos de 2005 e 2010. A adaptação da obra do autor irlandês C. S. Lewis pelo streaming da Netflix foi anunciado em meados de 2018.



