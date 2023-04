‘Homem-Aranha através do Aranhaverso’ ganha primeiro trailer; veja

Miles Morales retornar aos cinemas com "Homem-Aranha através do Aranhaverso"; novo filme do super-herói vai estrear em junho

O primeiro trailer da sequência da animação que apresenta o super-herói mais querido de todos os tempos pelo Aranhaverso foi divulgado nesta terça-feira, 4.

Intitulado “Homem-Aranha através do Aranhaverso”, o novo filme do Homem-Aranha segue Miles Morales em novas aventuras e desafios.

Com estreia marcada para o dia 1º de junho, “Homem-Aranha através do Aranhaverso” acompanha Miles (com voz de Shameik Moore) durante um encontro com Gwen Stacy (Hailee Steinfeld), que partem para um nova realidade no qual existem diversos homens-aranha.

Lá, eles conhecem o Homem-Aranha 2099 (na voz de Oscar Isaac) e irão entrar em conflito com essa outra versão do herói.

Durante o filme, Miles Morales irá se encontrar com novas versões do Homem-Aranha, como a Mulher-Aranha (Issa Rae) e o Spider-Punk (Daniel Kaluuya). Além deles, há um encontro especial com o Homem-Aranha de Tom Holland.

Assista o trailer de Homem-Aranha através do Aranhaverso:



