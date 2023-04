Harry Potter pode ganhar série de TV na HBO, afirma site

Os fãs de Harry Potter podem se deparar nos próximos anos com mais uma adaptação audiovisual da saga do bruxinho mais famoso do mundo. O motivo? Há a possibilidade de a Warner Bros. Discovery, conglomerado de mídia responsável também pelo serviço HBO, realizar um acordo para uma série de TV baseada no universo dos livros de Harry Potter.

As informações foram divulgadas pelo site americano Bloomberg. De acordo com o portal, cada temporada da série será baseada em um dos sete livros de J.K. Rowling. A ideia é transformar a produção em “um dos pilares de uma nova estratégia de streaming” a ser anunciada na próxima semana pela Warner Bros.

David Zaslav, diretor executivo da Warner, e Casey Bloys, CEO de conteúdo da HBO e da HBO Max, trabalharam para convencer Rowling a produzir uma nova série, mas o negócio não foi concluído ainda. A obra traria ainda mais profundidade na abordagem do universo criado pela escritora britânica.

Ainda segundo a Bloomberg, a autora estará envolvida na série para garantir a fidelidade ao conteúdo original, mas não estará à frente do projeto no dia a dia, servindo, então, mais como uma consultora.

