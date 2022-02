"Cavaleiro da Lua", nova série da Marvel no Disney+, ganha trailer e pôster

Série "Cavaleiro da Lua", que chegará ao streaming Disney+ no dia 30 de março, teve novo trailer exibido durante a programação do Super Bowl

“Cavaleiro da Lua”, série da Marvel que chegará ao Disney+, ganhou novo trailer durante a exibição do Super Bowl, nos Estados Unidos. Vídeo foi transmitido no intervalo da final do campeonato de futebol americano, considerado um dos eventos de maior público do país.

Além disso, também houve a divulgação de um pôster, que apresenta o super-herói ainda inédito no audiovisual. Produção estará disponível a partir do dia 30 de março, no streaming da Disney.

Protagonizada por Oscar Isaac, Ethan Hawke e May Calamawy, história mostra Steven Grant, um homem comum e gentil que trabalha em uma loja de souvenirs. Ele, porém, começa a sofrer com suas memórias. Além de ter problemas para dormir, passa por apagões em que não consegue lembrar o que aconteceu.

Descobre, assim, que tem transtorno dissociativo de identidade. Por causa disso, vive no mesmo corpo que Marc Spector, um mercenário. Mas as duas personalidades precisam combater um mistério, porque se tornam um canal para Khonshu, um deus egípcio da Lua.



