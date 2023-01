Homem-Formiga e a Vespa 2: trailer apresenta nova fase da Marvel

Com estreia marcada para o dia 16 de fevereiro, o primeiro trailer de “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania” foi lançado nesta segunda-feira, 9. Acompanhando as aventuras de Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly), como os heróis Homem-Formiga e Vespa, respectivamente, a sequência do filme de 2018 dá início a nova etapa da Marvel.

Na quinta fase do Universo Cinematográfico da Marvel, um novo vilão é aguardado pelos fãs da companhia e promete ser o mais poderoso de todos os universos. Interpretado por Jonathan Majors (“Lovecraft Country” e “Creed III”), Kang, o Conquistador é considerado mais forte e perigoso do que Thanos, o grande vilão de “Os Vingadores”.

“Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania” também traz para as telonas os atores premiados Michelle Pfeiffer (Janet Van Dyne) e Michael Douglas (Hank Pym), como a família de Scott Lang e Hope.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Assista o trailer de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui



Tags