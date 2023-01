Oito curtas cearenses são selecionados para Mostra de Tiradentes

As produções compõem as mostras Foco, Praça, Panorama, Mostrinha e Formação do evento mineiro, que começa no próximo dia 20 de janeiro

Um total de 93 curtas-metragens será exibido na programação da 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes, evento que abre o calendário do audiovisual brasileiro. Entre eles, oito produções são cearenses, incluindo duas que compõem a Mostra Foco, principal competitiva do formato: "Lalabis", dirigido por Noá Bonoba, e "KENZO ou o triunfo da auto-desintegração", de Pedrokas. O evento mineiro ocorre entre 20 e 28 de janeiro.

A curadoria de curtas da Mostra deste ano foi coordenada pela cearense Camila Vieira, com participação de Tatiana Carvalho Costa, Pedro Maciel Guimarães e Mariana Queen. O Ceará é o quarto estado com maior número de filmes selecionados entre os 18 representados na seleção. Os três primeiros são São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Entre os outros curtas cearenses, estão "Quinze Primaveras", de Leão Neto, na Mostra Praça; "Do Tanto de Telha no Mundo", de Bruno Brasileiro, e "Soberane", de Wara, na Mostra Panorama; "Barra Nova", de Diego Maia, na Mostrinha; e "As lavadeiras do Rio Acaraú transformam a embarcação em nave de condução", de kulumym-açu, e "Mecanismo", de Isaac Morais, Gabriel Lima e Maria Beatriz, na Mostra Formação.

Entre os longas-metragens da Mostra Aurora, principal competitiva do formato de Tiradentes, também há um representante do Ceará: o filme "A Vida São Dois Dias" (CE/RJ), dirigido pelo cearense Leonardo Mouramateus.

Em 2023, a Mostra de Cinema de Tiradentes retoma a programação presencial e irá homenagear a produção de Ary Rosa e Glenda Nicácio, da Rosza Filmes. A dupla é formada pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e dirigiu longas como "Café com Canela" e "Ilha".

Confira lista de curtas selecionados:

MOSTRA FOCO

Febre, de Marcio Abreu (MG)

Kenzo Ou O Triunfo Da Auto-Desintegração, de Pedrokas (CE)

Labirinto, de Filipe Dos Santos Barrocas, Isadora Maria Torres, Léo Bortolin, Lucas EskinazieE Yuji Kodato (SP)

Lalabis, de Noá Bonoba (CE)

O Último Rock, de Diego de Jesus (ES)

Os Animais Mais Fofos e Engraçados do Mundo, de Renato Circilli (SP)

Pedra Polida, de Danny Barbosa (PB)

Pés Que Sangram, de Roberta Takamatsu (PR)

Promessa De Um Amor Selvagem, de Davi Mello (SP)

Remendo, de Roger Ghil [GG] (ES)

Solmatalua, de Rodrigo Ribeiro-Andrade (SC/RJ/SP)

MOSTRA PRAÇA

A Jornada Do Valente, de Rodrigo De Janeiro (RJ)

A Orquestra Das Diretas, de Caue Nunes (SP)

Crepúsculo Das Deusas, de Fábio Rogerio (SP)

Estrelas De Um Só Hit, de Luísa Guarnieri (SP)

Ferro’s Bar, de Cine Sapatão [Aline A. Assis, Fernanda Elias, Nayla Guerra e Rita Quadros] (SP)

O Que Nos Espera, de Bruno Xavier e Chico Bahia (SP)

Pedro e Inácio, de Caio Dornelas (PE)

Quinze Primaveras, de Leão Neto (CE)

São Marino, de Leide Jacob (SP)

Se Trans For Mar, de Cibele Appes (SP)

Teatro De Máscaras, de Eduardo Ades (RJ)

Último Domingo, de Renan Barbosa Brandão, Joana Claude (RJ)

MOSTRA PANORAMA

A Velhice Ilumina O Vento, Juliana Segóvia (MT)

Amigo Secreto, Rui Calvo (SP)

Arrimo, Rogério Borges (SP)

Através Da Cidade Invisível, Paulo Grangeiro (SP)

Bucho De Peixe, Johann Jean (RN)

Busca, Rodrigo Sousa & Sousa (SP)

Capuchinhos, victor laet (PE)

Carta Para Glauber, Gregory Baltz (RJ)

Casa De Luiza, Rodrigo Antonio (PA)

Cine Pornô - Fragmentos de Desejo e Medo, Luis Teixeira Mendes (RJ)

Claudio, Calebe Lopes (BA)

Conserva, Diego Benevides (PB)

Corpo Onírico, Marina Barbosa Mahmood (PE)

De Como Me Tornei Invisível Pra Caber Em Meu Espírito, Padmateo (BA)

Do Tanto De Telha No Mundo, Bruno Brasileiro (CE)

Ensaio Para Uma Voz Humana, Georgette Fadel (SP)

Espectro Restauración, Felippe Mussel (RJ)

Eu, Negra, Juh Almeida (SP/BA)

Infantaria, Laís Santos Araújo (AL)

No Caminho de Casa, Hugo Anikulapo Lima (RJ)

Nós Duas, Wéllima Kelly e Leandro Alves (AL)

O Vampiro Que Pensa Vozes, Paulinho Sacramento (RJ)

Onde A Gente Se Encontra, Talita Virginia (SP)

Plutão Não É Tão Longe Daqui, Augusto Borges e Nathalya Brum (DF)

Primavera Em Cada Vida, Joaquim Castro, Rafael Saar (SP/RJ)

Soberane, Wara (CE)

Todavia Sinto, Evelyn Santos (SP)

Voto Nulo, Gustavo De Carvalho (SP)

Xar - Sueño de Obsidiana, Fernando Pereira dos Santos d Edgar Calel (SP)

MOSTRA TEMÁTICA

Da Ponte Pra Cá, Isabela Da Silva Alves (SP)

Escasso, Encruza - Gabriela Gaia Meirelles e Clara Anastácia (RJ)

Luta Pela Terra, Camilla Shinoda e Tiago De Aragão (DF/AM/RR)

Paola, Ziel Karapotó (PE)

Thuë Pihi Kuuwi - Uma Mulher Pensando, Aida Harika Yanomami, Edmar Tokorino Yanomami e Roseane Yariana Yanomami (RR)

MOSTRA FOCO MINAS

A Última Vez Que Ouvi Deus Chorar, Marco Antonio Pereira (MG)

Aragem, Ricardo Alves Jr. (MG)

Marina Não Vai À Praia, Cássio Pereira Dos Santos (MG)

Não Há Coincidências Ocupando Esta Carne, Júlia Elisa (MG)

Nossa Mãe Era Atriz, André Novais Oliveira, Renato Novaes (MG)

O Capitalismo Matou Meus Pais, Lucas Tunes e Karen Suzane (MG)

Rosa Neon, Tiago Tereza (MG)

Tenho Medo De Avião, Arthur Pereira (MG)

Terremoto, Gabriel Martins (MG)

MOSTRINHA

A Menina E O Mar, Gabriel Mellin (RJ)

Barra Nova, Diego Maia (CE)

João No Reino De Papelão, Rodrigo Vulcano e Lucas Lima (SP)

Jussara, Camila Cordeiro Ribeiro (BA)

Teo, O Menino Azul, Hygor Amorim (SP)

MOSTRA JOVEM



Bolha, Leandro Wenceslau (MG)

De Onde Nasce O Sol, Gabriele Stein (ES)

Isso Não É Tudo, Stefane Eskelsen (SP)

Trancinhas, Mariana Stolf (MG)

Travessia, Ariely Cauany Suptitz (SC)

Xavier e Miguel, Ricky Mastro (SP)

MOSTRA REGIONAL

Camaco, Breno Alvarenga (MG)

Encontro, Rafael Brandão (MG)

Morro Do Cemitério, Rodrigo R. Meireles (MG)

Pivete, Júlia Gama Fernandes e Ariel Rezende (MG)

MOSTRA FORMAÇÃO

As lavadeiras do Rio Acaraú transformam a embarcação em nave de condução, kulumym-açu (CE)

Cartas Pra Mim, Marina Vergueiro (SP)

Ciclo, Isadora Grillo Polatscheck (MG)

Fagulha, Jessica Menzel e Jp Siliprandi (RS)

Jorge, Bruno Felix (SP)

Mecanismo, Isaac Morais, Gabriel Lima e Maria Beatriz (CE)

Meu Outro Nome É Luiza, Ana Luísa Hartmann (SP)

Pelas Ondas Lambem-Se As Margens, Hyndra (BA)

Presente, Pedro Coelho Xavier (MG)

Sanc_pc1317_03_01_a_1 - Versão 2, Henrique Amud & Hakaima Sadamitsu (AM)

MOSTRA VALORES

Bolinho De Feijão Fradinho: Uma Delícia Recheada de História, Jackson Jardel dos Santos e Giulia Attolini Muraro (MG)

Séc. Xviii: A História, Memória, Técnica e Paixão de Gerações Numa Dose de Cachaça, Jackson Jardel dos Santos e Giulia Attolini Muraro (MG)



