Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 17, até domingo, 20

Os cinemas de Fortaleza estão com quatro novos filme em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 17 de março (17/03), até domingo, 20, de cada cinema da capital cearense, como nos shoppings Iguatemi e RioMar.



Cinema em Fortaleza: “Os Caras Malvados”

Sr. Lobo, Srta. Tarântula, Sr. Tubarão, Sr. Piranha e Sr. Cobra formam um grupo de animais ladrões. Eles sempre foram vistos como maus e desajustados, principalmente, porque têm uma longa história criminal. Mas, durante um assalto em um evento de gala, um dos personagens percebe que as pessoas podem lhe ver como bons. Por causa disso, fingirão ser inocentes para não serem mandados para a prisão.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinépolis North Shopping Jóquei, Cinépolis RioMar Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy, Centerplex Shopping Grand Messejana, Centerplex Via Sul Shopping, UCI Shopping Parangaba, UCI Kinoplex Shopping Iguatemi Fortaleza, Cinema do Shopping Benfica

Horário do filme

13 horas (RioMar Kennedy, Shopping Parangaba)

13h05min (Shopping Iguatemi)

13h30min (Shopping Parangaba, Shopping Iguatemi)

13h45min (North Shopping Jóquei, RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy)

14 horas (Shopping Benfica)

14h15min (RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy, Via Sul)

15 horas (Grand Messejana)

15h15min (RioMar Kennedy)

15h30min (RioMar Fortaleza)

15h40min (Shopping Parangaba)

15h45min (Via Sul, Shopping Iguatemi)

16 horas (North Shopping Jóquei, RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy)

16h10min (Grand Messejana)

16h15min (Shopping Iguatemi)

16h30min (Via Sul)

16h40min (Shopping Benfica)

16h45min (RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy)

17h45min (RioMar Kennedy)

17h50min (Shopping Parangaba)

18 horas (Via Sul, Shopping Iguatemi)

18h15min (RioMar Fortaleza)

18h20min (Grand Messejana)

18h45min (North Shopping Jóquei)

19 horas (RioMar Kennedy)

19h15min (RioMar Fortaleza)

19h20min (Shopping Benfica)

20 horas (Shopping Parangaba)

20h15min (RioMar Kennedy, Shopping Iguatemi)

21 horas (North Shopping Jóquei)

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$17,80 a meia e R$38,80 a inteira.

Cinema em Fortaleza: “Vale Night”

Cansada de exercer o papel de mãe e todas as responsabilidades de seu primeiro filho, Daiana decide tirar uma folga e sair com as amigas para um baile funk. Ela pede para que o pai da criança cuide do menino, mas ele decide levá-lo para o evento. O homem, agora, vai precisar despistar a mãe durante toda a noite.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Centerplex Via Sul Shopping, UCI Shopping Parangaba, UCI Kinoplex Shopping Iguatemi Fortaleza

Horário do filme

13h30min (Shopping Parangaba)

13h45min (Shopping Iguatemi)

14h45min (Via Sul)

15h40min (Shopping Parangaba)

17 horas (Via Sul)

19h15min (Via Sul)

19h50min (Shopping Iguatemi)

21h30min (Via Sul)

22h05min (Shopping Iguatemi)

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$17,80 a meia e R$38,80 a inteira.

Cinema em Fortaleza: “Terror no Estúdio 666”

Filme de terror e comédia é baseado em uma história de Dave Grohl. Ele, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett e Rami Jaffee, que são os integrantes da banda Foo Fighters, alugam uma casa para gravar o novo álbum. No lugar, enfrentarão forças sobrenaturais que ameaçam a finalização do disco e a vida dos músicos.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinépolis RioMar Fortaleza

Horário do filme

21h45min (RioMar Fortaleza)

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$17,80 a meia e R$38,80 a inteira.

Cinema em Fortaleza: “Drive My Car”

Adaptação de um conto de Haruki Murakami, “Drive My Car” acompanha duas pessoas solitárias que tentam encontrar coragem para enfrentar seu passado. Yusuke Kafuku é um diretor de sucesso no teatro, mas sofre uma grande perda quando sua esposa morre. Sem conseguir sair do luto mesmo anos depois, conhece Misaki Watari, uma jovem chauffeur.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

UCI Kinoplex Shopping Iguatemi Fortaleza, Cinema do Dragão

Horário do filme

13h05min (Iguatemi Fortaleza)

19 horas (Cinema do Dragão)

18h50min (Iguatemi Fortaleza)

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$17,80 a meia e R$38,80 a inteira.

Cinema em Fortaleza: “Tarsilinha”

Longa-metragem é inspirado na obra e na trajetória da artista Tarsila do Amaral (1886 - 1973), uma das principais precursoras da primeira fase do modernismo brasileiro. Tarsilinha é uma menina de oito anos que embarca em uma jornada para recuperar a memória de sua mãe. A partir disso, a garota precisa encontrar os objetos que foram roubados da caixa de lembranças que pertence a ela. A protagonista, então, vai enfrentar muitos de seus medos em busca da memória e da tentativa de voltar para casa em segurança. No caminho, forma novos amigos e mergulha no “Abaporu” (em referência à famosa obra de Tarsila do Amaral) para reencontrar as lembranças.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

UCI Kinoplex Shopping Iguatemi Fortaleza

Horário do filme

13h35min (Shopping Iguatemi)

15h40min (Shopping Iguatemi)

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$5 a meia e R$38,80 a inteira.



Cinema em Fortaleza: “Agente das Sombras”

Travis Block é um agente do FBI, entretanto, tem um trabalho diferente dos outros. Ele ajuda outros agentes secretos ao redor do mundo que estão em uma situação da qual não conseguem escapar. Mas ele se envolve em uma conspiração que lhe obrigará a entrar em uma aventura para salvar a si mesmo.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinépolis North Shopping Jóquei, Cinépolis RioMar Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Shopping Parangaba, UCI Shopping Iguatemi Fortaleza, Shopping Benfica.

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$17,80 a meia e R$38,80 a inteira.

Cinema em Fortaleza: ‘Batman’

Em seu segundo ano de combate ao crime de Gotham City, o bilionário Bruce Wayne investiga uma série de assassinatos em que as vítimas são a elite. Entre várias pistas enigmáticas, descobre que Charada - um dos mais populares vilões dos quadrinhos do Batman - está por trás da situação. O problema é que, durante as investigações, o protagonista descobre várias corrupções que envolvem o nome de sua família. Sob risco de perder a integridade, ela precisa desmascarar o criminoso e buscar uma maneira de fazer justiça ao abuso de poder.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinépolis North Shopping, Cinépolis RioMar Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Shopping Iguatemi Fortaleza, UCI Shopping Parangaba, Centerplex Shopping Grand Messejana, Centerplex Shopping Via Sul, Cinemas Benfica.

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$ 17,80 a meia e R$ 38,80 a inteira.

