Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 3, até domingo, 6

Dois novos filmes estão em cartaz em Fortaleza. Veja programação - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 3 de março (03/03), até domingo, 6, dos cinemas da capital cearense

Os cinemas de Fortaleza estão com dois novos filme em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 3 de março (03/03), até domingo, 6, de cada cinema da capital cearense, como nos shoppings Iguatemi e RioMar.



Cinema em Fortaleza: ‘Batman’

Em seu segundo ano de combate ao crime de Gotham City, o bilionário Bruce Wayne investiga uma série de assassinatos em que as vítimas são a elite. Entre várias pistas enigmáticas, descobre que Charada - um dos mais populares vilões dos quadrinhos do Batman - está por trás da situação. O problema é que, durante as investigações, o protagonista descobre várias corrupções que envolvem o nome de sua família. Sob risco de perder a integridade, ela precisa desmascarar o criminoso e buscar uma maneira de fazer justiça ao abuso de poder.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinépolis North Shopping, Cinépolis RioMar Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Shopping Iguatemi Fortaleza, UCI Shopping Parangaba, Centerplex Shopping Grand Messejana, Centerplex Shopping Via Sul, Cinemas Benfica.

Horários do filme

12h40min (Iguatemi Fortaleza)

13 horas (RioMar Kennedy, RioMar Fortaleza, Grand Messejana, Shopping Benfica, Shopping Parangaba, Via Sul, Iguatemi Fortaleza)

13h20min (Iguatemi Fortaleza)

13h30min (RioMar Kennedy, RioMar Fortaleza, North Shopping Jóquei)

13h40min (Iguatemi Fortaleza)

13h45min (RioMar Fortaleza)

13h50min (Shopping Benfica)

14 horas (RioMar Kennedy, RioMar Fortaleza, North Shopping Jóquei, Grand Messejana, Shopping Parangaba, Via Sul, Iguatemi Fortaleza)

14h20min (Iguatemi Fortaleza)

14h30min (RioMar Kennedy, RioMar Fortaleza, North Shopping Jóquei)

14h40min (Iguatemi Fortaleza)

15 horas (RioMar Kennedy, RioMar Fortaleza, North Shopping Jóquei, Grand Messejana, Shopping Parangaba, Via Sul, Iguatemi Fortaleza)

16h10min (Iguatemi Fortaleza)

16h25min (Shopping Benfica)

16h30min (RioMar Kennedy, RioMar Fortaleza, Grand Messejana, Shopping Parangaba, Via Sul, Iguatemi Fortaleza)

16h35min (Shopping Benfica)

16h50min (Iguatemi Fortaleza)

17 horas (RioMar Fortaleza, North Shopping Jóquei, Shopping Parangaba)

17h10min (Iguatemi Fortaleza)

17h15min (RioMar Kennedy)

17h30min (RioMar Kennedy, RioMar Fortaleza, North Shopping Jóquei, Grand Messejana, Shopping Parangaba, Via Sul, Iguatemi Fortaleza)

17h50min (Iguatemi Fortaleza)

18 horas (RioMar Kennedy, RioMar Fortaleza, North Shopping Jóquei)

18h10min (Iguatemi Fortaleza)

18h30min (RioMar Kennedy, RioMar Fortaleza, North Shopping Jóquei, Shopping Parangaba, Via Sul, Iguatemi Fortaleza)

19h40min (Shopping Benfica, Iguatemi Fortaleza)

19h50min (Shopping Benfica)

20 horas (RioMar Kennedy, Grand Messejana, Shopping Parangaba, Via Sul, Iguatemi Fortaleza)

20h20min (Iguatemi Fortaleza)

20h30min (RioMar Fortaleza, RioMar Fortaleza, North Shopping Jóquei, Shopping Parangaba)

20h40min (Iguatemi Fortaleza)

20h45min (RioMar Kennedy)

21 horas (RioMar Kennedy, RioMar Fortaleza, Grand Messejana, Shopping Parangaba, Via Sul, Iguatemi Fortaleza)

21h20min (Iguatemi Fortaleza)

21h30min (RioMar Kennedy, RioMar Fortaleza, North Shopping Jóquei)

21h40min (Iguatemi Fortaleza)

22 horas (RioMar Kennedy, RioMar Fortaleza, North Shopping Jóquei, Shopping Parangaba, Iguatemi Fortaleza)

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$ 17,80 a meia e R$ 38,80 a inteira.

Cinema em Fortaleza: ‘A Ilha de Bergman’

Um casal de cineastas viaja para Fårö, a ilha em que o diretor Ingmar Bergman viveu e trabalhou, com o objetivo de escrever os roteiros para seus respectivos filmes. Tony é um fã, enquanto Chris não aprecia o cineasta por causa da maneira como tratava as mulheres em sua vida pessoal. Em meio aos conflitos pessoais e profissionais, os dois vivem experiências distintas no lugar.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinema do Dragão

Horário do filme

20 horas (Cinema do Dragão)

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$ 8 a meia e R$ 16 a inteira.



Cinema em Fortaleza: ‘Coração de Fogo'

Neste filme de animação, Georgia Nolan é uma adolescente que sonha em ser uma bombeira, uma profissão predominada por homens. Quando um incendiário aterroriza a cidade e sequestra bombeiros, seu pai, Shawn, é convocado para liderar as investigações. Com vontade de ajudar nos trabalhos, ela se disfarça como “Joe” e se junta a um pequeno grupo que tenta parar a pessoa que está cometendo os crimes.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinépolis North Shopping, Cinépolis RioMar Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Shopping Iguatemi Fortaleza, UCI Shopping Parangaba, Centerplex Shopping Grand Messejana, Centerplex Shopping Via Sul, Cinemas Benfica

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$ 17,80 a meia e R$ 38,80 a inteira.

