Juliana Paes encerra contrato fixo com a Globo após 21 anos na emissora

Juliana Paes anunciou o encerramento de seu contrato fixo com a Rede Globo após mais de duas décadas na emissora. Em publicação nas redes sociais nesta quarta-feira, 9 de março, ela explicou sua decisão.

“21 anos. Tornou-se plena a maioridade do tempo que passei nesta casa tão maternal, o que a Globo sempre foi pra mim. Sigo de uma nova maneira, não mais com contratos fixos, mas por obra. Minha decisão vem sendo conversada há um tempo e foi aceita com muito respeito e carinho pela direção”, informou.

Ela, entretanto, ainda está com alguns projetos com a Globo. Além de estar na novela “Pantanal” até o meio do ano, também está com um projeto novo em processo de gravação. “Não farei desta mensagem uma despedida, pois ainda estarei nas telas da emissora em 'Pantanal' até o meio do ano; com um novo projeto que começaremos a gravar este mês e depois em projetos futuros com novos estilos de contrato. Assim seguiremos”, indicou.

A atriz também agradeceu a todas as pessoas com quem teve a oportunidade de trabalhar dentro dos estúdios. “Aproveito o ensejo pra dizer que tenho um orgulho danado dessa casa e que, cada vez em que ponho os pés ali, seja nos estúdios ou nas externas, eu me sinto feliz, feliz com meus colegas, feliz com minhas equipes, feliz por estar numa empresa que considera tanto o meu ofício. Feliz!”, disse.

Ela finalizou ao revelar sua relação com a emissora e agradecer aos trabalhos: “Sou uma grande privilegiada por fazer parte da história da TV brasileira pelas mãos da Globo”.



