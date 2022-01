Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 13, até domingo, 16

Dois novos filmes estão em cartaz em Fortaleza. Veja programação - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 13 de janeiro (13/01), até domingo, 16, dos cinemas da capital cearense

Os cinemas de Fortaleza estão com dois novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 13 de janeiro (13/01), até domingo, 16, de cada cinema da Capital cearense, como nos shoppings Iguatemi e RioMar.



Cinema em Fortaleza: 'Pânico 5'

Vinte cinco anos depois de uma série de crimes que aconteceu em Woodsboro, um novo assassino utiliza a máscara de “Ghostface”, o antigo assassino da cidade. Agora, a pessoa mascarada começa a perseguir um grupo de adolescentes com o objetivo de revelar os segredos do passado do lugar.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinépolis North Shopping Jóquei, Cinépolis RioMar Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Shopping Parangaba, UCI Kinoplex Shopping Iguatemi, Centerplex Grand Messejana, Centerplex Via Sul Shopping, Cinema Benfica.

Horário do filme

14 horas (Iguatemi Fortaleza, Cinema Benfica, Via Sul)

14h15min (Grand Messejana)

14h20min (North Shopping Jóquei)

14h40min (Shopping Parangaba)

14h35min (Iguatemi Fortaleza)

15 horas (RioMar Fortaleza)

15h15min (RioMar Kennedy)

16h25min (Iguatemi Fortaleza)

16h30min (Via Sul)

16h45min (Grand Messejana)

17 horas (Iguatemi Fortaleza, North Shopping Jóquei, Cinema Benfica)

17h10min (Shopping Parangaba)

17h45min (RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy)

18h15min (Shopping Parangaba)

18h50min (Iguatemi Fortaleza)

19 horas (Via Sul)

19h40min (Shopping Parangaba)

19h45min (North Shopping Jóquei)

19h50min (Cinema Benfica)

20h25min (Shopping Parangaba)

20h30min (RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy)

21h15min (Iguatemi Fortaleza)

21h20min (Shopping Parangaba)

21h30min (Via Sul)

22h15min (North Shopping Jóquei)

22h25min (Iguatemi Fortaleza)

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$ 17,80 a meia e R$ 38,80 a inteira.

Cinema em Fortaleza: ‘Juntos e Enrolados’

Júlio e Daiana vão finalmente fazer sua festa de casamento, depois de dois anos de economia financeira. A organização parece correr bem até que o noivo recebe uma mensagem antes da cerimônia. A partir disso, uma grande confusão acontece, mas o evento deve continuar.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinépolis North Shopping Jóquei, Cinépolis RioMar Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Shopping Parangaba, UCI Kinoplex Shopping Iguatemi, Centerplex Grand Messejana, Centerplex Via Sul Shopping, Cinema Benfica.

Horário do filme

13 horas (Shopping Parangaba)

13h15min (Iguatemi Fortaleza)

13h50min (Cinema Benfica)

14h20min (RioMar Kennedy)

14h45min (RioMar Fortaleza)

15 horas (North Shopping Jóquei)

15h10min (Shopping Parangaba)

15h20min (Iguatemi Fortaleza)

16h30min (RioMar Kennedy)

16h50min (Cinema Benfica)

17h15min (North Shopping Jóquei, RioMar Fortaleza)

17h20min (Shopping Parangaba)

17h25min (Iguatemi Fortaleza)

17h30min (Via Sul)

18h45min (RioMar Kennedy)

19h15min (Grand Messejana)

19h30min (Iguatemi Fortaleza, Shopping Parangaba, North Shopping Jóquei, RioMar Fortaleza)

19h40min (Cinema Benfica, Via Sul)

20h45min (RioMar Kennedy)

21h30min (Grand Messejana)

21h45min (RioMar Fortaleza, Via Sul)

22 horas (North Shopping Jóquei)

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$ 17,80 a meia e R$ 38,80 a inteira.



Cinema em Fortaleza: 'Sing 2'



Continuação de “Sing”, Buster Moon e seus amigos entram em uma jornada para convencer o astro Clay Calloway a subir nos palcos novamente, após um longo período distante. Neste contexto, os personagens fazem novos amigos e tentam superar seus próprios limites. Longa é dirigido por Garth Jennings.



Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinépolis North Shopping Jóquei, Cinépolis RioMar Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Shopping Parangaba, UCI Kinoplex Shopping Iguatemi, Centerplex Grand Messejana, Centerplex Via Sul Shopping, Cinema Benfica.

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$ 17,80 a meia e R$ 38,80 a inteira.

Cinema em Fortaleza: ‘King’s Man: A Origem’

Um grupo de criminosos considerados os mais cruéis da história se reúne para roubar milhões e matar pessoas inocentes. Nesta situação, um homem é obrigado a correr contra o tempo com o objetivo de detê-los e salvar a humanidade. Assim surgem as raízes da primeira agência de inteligência independente.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Centerplex Grand Messejana, Centerplex Via Sul Shopping, Cinépolis North Shopping Jóquei, Cinépolis RioMar Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Shopping Parangaba, UCI Kinoplex Shopping Iguatemi.

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$ 17,80 a meia e R$ 38,80 a inteira.

