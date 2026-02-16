Dom Gregório preside missa da Quarta de Cinzas em Fortaleza

Dom Gregório Paixão preside missa da Quarta de Cinzas, em FortalezaNo dia 18 de fevereiro, às 19h, Dom Gregório Paixão, OSB, recebe fiéis na Catedral Metropolitana de Fortaleza para celebração da Quarta-feira de cinzas
Resumo
A celebração marca o início da Quaresma em Fortaleza
O evento lança a Campanha da Fraternidade sobre moradia
Fiéis receberão as cinzas como símbolo de penitência
A igreja orienta práticas de jejum, oração e caridade
Dom Gregório Paixão, OSB (Ordem de São Bento), conduz no dia 18 de fevereiro, às 19h, a cerimônia de celebração da Quarta-feira de Cinzas, realizada na Catedral Metropolitana de Fortaleza.
A solenidade marca o início da Quaresma, período do ano litúrgico da igreja católica que antecede a Páscoa cristã e representa um tempo de reflexão, conversão, oração, jejum e caridade.
Na ocasião, em todas as dioceses do Brasil, é realizada também a abertura oficial da Campanha da Fraternidade 2026, promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Sob o tema "Fraternidade e Moradia" e o lema "Ele veio morar entre nós" (Jo 1,14), o momento é um convite aos fiéis para refletirem sobre a dignidade da moradia como expressão concreta do cuidado com a vida e da vivência da fraternidade.
Quarta-feira de Cinzas: uma pausa para refletir sobre a mortalidade humana
Instituída há muitos séculos, a Quarta-feira de Cinzas para a tradição da Igreja Católica Apostólica Romana é uma pausa de quarenta dias rumo à Páscoa.
Esse momento é para refletir sobre a mortalidade humana e a necessidade de arrependimento. Entre os judeus, o ato de sentar-se sobre as cinzas era sinal de reconhecimento da própria fragilidade e súplica por misericórdia.
Durante a missa, os fiéis são acolhidos e recebem a imposição das cinzas por um sacerdote, que traça uma cruz na testa dos presentes com cinzas obtidas da queima dos ramos abençoados no Domingo de Ramos do ano anterior.
O gesto é um convite para recordar a verdade fundamental da condição humana: "Tu és pó e ao pó voltarás" (cf. Gn 3,19).
Esse ato tem raízes em práticas bíblicas do Antigo Testamento, onde o uso das cinzas é associado ao arrependimento, à penitência e à humildade diante de Deus.
Após o rito, a Igreja convida os fiéis a intensificar três práticas fundamentais: oração, jejum e caridade.
Também são estabelecidas normas de penitência: na Quarta-feira de Cinzas e na Sexta-feira da Paixão, os católicos são chamados ao jejum e à abstinência de carne como expressão de sacrifício.