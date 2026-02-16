Dom Gregório preside missa da Quarta de Cinzas em Fortaleza

Dom Gregório Paixão preside missa da Quarta de Cinzas em Fortaleza / Crédito: Laércio Peixoto/Sercom Arqfor

Resumo Dom Gregório Paixão preside a missa de Cinzas na Catedral

A celebração marca o início da Quaresma em Fortaleza

O evento lança a Campanha da Fraternidade sobre moradia

Fiéis receberão as cinzas como símbolo de penitência

A igreja orienta práticas de jejum, oração e caridade Dom Gregório Paixão, OSB (Ordem de São Bento), conduz no dia 18 de fevereiro, às 19h, a cerimônia de celebração da Quarta-feira de Cinzas, realizada na Catedral Metropolitana de Fortaleza.

A solenidade marca o início da Quaresma, período do ano litúrgico da igreja católica que antecede a Páscoa cristã e representa um tempo de reflexão, conversão, oração, jejum e caridade.

Quarta-feira de Cinzas: uma pausa para refletir sobre a mortalidade humana Instituída há muitos séculos, a Quarta-feira de Cinzas para a tradição da Igreja Católica Apostólica Romana é uma pausa de quarenta dias rumo à Páscoa. Esse momento é para refletir sobre a mortalidade humana e a necessidade de arrependimento. Entre os judeus, o ato de sentar-se sobre as cinzas era sinal de reconhecimento da própria fragilidade e súplica por misericórdia. Durante a missa, os fiéis são acolhidos e recebem a imposição das cinzas por um sacerdote, que traça uma cruz na testa dos presentes com cinzas obtidas da queima dos ramos abençoados no Domingo de Ramos do ano anterior.

O gesto é um convite para recordar a verdade fundamental da condição humana: "Tu és pó e ao pó voltarás" (cf. Gn 3,19). Esse ato tem raízes em práticas bíblicas do Antigo Testamento, onde o uso das cinzas é associado ao arrependimento, à penitência e à humildade diante de Deus. Após o rito, a Igreja convida os fiéis a intensificar três práticas fundamentais: oração, jejum e caridade.