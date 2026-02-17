Mudança no trajeto da Domingos Olímpio gera críticas de blocos

Desfiles de Maracatu, na Av. Domingos Olímpio. Na foto, a vista dos espectadores na arquibancada. (Imagem de apoio) / Crédito: FERNANDA BARROS

Resumo A inversão do trajeto dos desfiles na Domingos Olímpio gerou críticas de blocos tradicionais de Fortaleza neste Carnaval.

Diretores apontam impactos na logística de concentração, dispersão e retorno ao transporte das agremiações.

Também houve relatos de restrições de trânsito nas proximidades da Avenida Aguanambi, que teriam dificultado o acesso de veículos de apoio.

A AMC afirmou que todos os bloqueios garantiram acesso local e que não reconhece impedimento a moradores. A inversão do percurso dos desfiles na avenida Domingos Olímpio, no tradicional circuito de Carnaval de Fortaleza, gerou críticas por parte de agremiações e relatos de dificuldades logísticas neste ano.

Diretores de blocos apontam impactos na concentração, dispersão e montagem das estruturas, além de problemas relacionados ao trânsito nas proximidades do cruzamento com a Avenida Aguanambi.



Leia mais Personagem histórica do maracatu acompanha desfiles na Domingos Olímpio Sobre o assunto Personagem histórica do maracatu acompanha desfiles na Domingos Olímpio Relatos apontam restrição de trânsito nas proximidades da Aguanambi

O POVO apurou relatos de que agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) estariam impedindo o trânsito local nas imediações do cruzamento da Domingos Olímpio com a Avenida Aguanambi. Segundo informações obtidas no local, a restrição teria afetado o acesso de veículos de apoio e integrantes de agremiações, que relataram dificuldades para se aproximar da área de concentração.

Ao ser procurada, a AMC afirmou que todos os bloqueios realizados durante o evento garantiram acesso local a moradores e trabalhadores da área. Segundo o órgão, a liberação ocorreu mediante apresentação de comprovante de endereço ou outra forma de comprovação. “Todo bloqueio tem acesso local garantido. Lá na Beira-Mar, por exemplo, o bloqueio foi só na parte do aterrinho. A gente está garantindo o acesso local mediante comprovante de endereço ou alguma comprovação. Nunca aconteceu isso de barrar acesso de moradores”, informou a AMC. O órgão também declarou que não reconhece a situação relatada por integrantes de agremiações. “A AMC não reconhece essa situação, não, porque todo bloqueio tem acesso local garantido”, acrescentou.

Diretor critica inversão do percurso e aponta dificuldades O diretor do Bloco Amigos do Zé, Paulo Nunes, 55, afirmou que a principal dificuldade enfrentada pela agremiação neste ano foi a inversão do percurso na Domingos Olímpio. Segundo ele, o novo sentido do desfile alterou a dinâmica de concentração e dispersão, gerando impacto especialmente na logística de retorno. Até o ano passado, os blocos saíam das proximidades da Barão de Aratanha em direção à Senador Pompeu, onde ficavam os ônibus responsáveis pelo transporte das agremiações. Com a mudança, o trajeto passou a ser feito no sentido contrário, o que obriga os participantes a retornarem ao ponto inicial após o fim da apresentação para acessar o transporte.