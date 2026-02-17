Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mudança no trajeto da Domingos Olímpio gera críticas de blocos

Inversão de percurso na Domingos Olímpio gera críticas

Blocos apontam problemas logísticos e relatos de restrição de trânsito na Domingos Olímpio após mudança no sentido do desfile no Carnaval 2026; confira
Autor Luciana Cartaxo
Autor
Luciana Cartaxo Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Resumo

A inversão do trajeto dos desfiles na Domingos Olímpio gerou críticas de blocos tradicionais de Fortaleza neste Carnaval.
Diretores apontam impactos na logística de concentração, dispersão e retorno ao transporte das agremiações.
Também houve relatos de restrições de trânsito nas proximidades da Avenida Aguanambi, que teriam dificultado o acesso de veículos de apoio.
A AMC afirmou que todos os bloqueios garantiram acesso local e que não reconhece impedimento a moradores.

A inversão do percurso dos desfiles na avenida Domingos Olímpio, no tradicional circuito de Carnaval de Fortaleza, gerou críticas por parte de agremiações e relatos de dificuldades logísticas neste ano.

Diretores de blocos apontam impactos na concentração, dispersão e montagem das estruturas, além de problemas relacionados ao trânsito nas proximidades do cruzamento com a Avenida Aguanambi.

Leia mais

Relatos apontam restrição de trânsito nas proximidades da Aguanambi

O POVO apurou relatos de que agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) estariam impedindo o trânsito local nas imediações do cruzamento da Domingos Olímpio com a Avenida Aguanambi.

Segundo informações obtidas no local, a restrição teria afetado o acesso de veículos de apoio e integrantes de agremiações, que relataram dificuldades para se aproximar da área de concentração.

Ao ser procurada, a AMC afirmou que todos os bloqueios realizados durante o evento garantiram acesso local a moradores e trabalhadores da área. Segundo o órgão, a liberação ocorreu mediante apresentação de comprovante de endereço ou outra forma de comprovação.

Todo bloqueio tem acesso local garantido. Lá na Beira-Mar, por exemplo, o bloqueio foi só na parte do aterrinho. A gente está garantindo o acesso local mediante comprovante de endereço ou alguma comprovação. Nunca aconteceu isso de barrar acesso de moradores”, informou a AMC.

O órgão também declarou que não reconhece a situação relatada por integrantes de agremiações. “A AMC não reconhece essa situação, não, porque todo bloqueio tem acesso local garantido”, acrescentou.

A Autarquia acrescentou que, em situações de grande aglomeração de pedestres, não é permitido o cruzamento da via por veículos, sendo necessário optar por rotas alternativas indicadas pelos agentes de trânsito.

A AMC também informou que a operação transcorre normalmente e que não houve registro de ocorrências relacionadas aos bloqueios até o momento.

Leia mais

Diretor critica inversão do percurso e aponta dificuldades

O diretor do Bloco Amigos do Zé, Paulo Nunes, 55, afirmou que a principal dificuldade enfrentada pela agremiação neste ano foi a inversão do percurso na Domingos Olímpio.

Segundo ele, o novo sentido do desfile alterou a dinâmica de concentração e dispersão, gerando impacto especialmente na logística de retorno. Até o ano passado, os blocos saíam das proximidades da Barão de Aratanha em direção à Senador Pompeu, onde ficavam os ônibus responsáveis pelo transporte das agremiações.

Com a mudança, o trajeto passou a ser feito no sentido contrário, o que obriga os participantes a retornarem ao ponto inicial após o fim da apresentação para acessar o transporte.

“Quando termina o desfile, todo mundo tem que voltar para pegar o ônibus. Antes já terminava perto da saída”, afirmou.

Paulo também apontou que o novo sentido prejudicou elementos estéticos do bloco. De acordo com ele, desfilar “contra o vento” limitou a montagem de estruturas maiores no carro alegórico. “Tinha coisas que eu queria fazer que não deu. Geralmente a gente desfila a favor do vento, dá para criar mais”, disse.

Outra crítica foi em relação ao som. Segundo o diretor, o áudio estaria concentrado apenas nos carros, sem distribuição adequada pelas caixas ao longo da avenida, o que dificulta a comunicação entre os integrantes do bloco durante o percurso.

Sobre a chegada à concentração, ele relatou que não houve impedimento para montagem dos carros, mas houve dificuldade para transporte de instrumentos. O caminhão precisou parar nas proximidades da Avenida da Universidade, e os integrantes tiveram que carregar os equipamentos a pé até o ponto de concentração.

“Antes era tudo mais perto. Agora a distância aumentou e ficou mais complicado”, avaliou.

Colaboraram Kleber Carvalho e Ludmyla Barros

Confira reações de políticos da direita ao desfile de Lula no carnaval do Rio

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar