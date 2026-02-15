Matheus Fernandes e Daniela Mercury animam foliões em Aracati

Matheus Fernandes e Daniela Mercury embalam multidão em AracatiFesta tradicional no Ceará, o Carnaval de Aracati reuniu foliões com sete atrações no segundo dia de festa nesse sábado, 14
No segundo dia dos festejos, nesse sábado, 14, o Carnaval de Aracati registrou 210 mil pessoas na avenida para acompanhar os shows, de acordo com estimativas divulgadas pela prefeitura do município.
Os destaques foram os trios elétricos de Matheus Fernandes e Daniela Mercury que desfilaram pela avenida - chamada de Corredor da Folia.Já Aldynha, Marcos Lessa, Mateus Ximenes, Elvis Oliveira e Jackson deram continuidade às apresentações da noite.
À tarde, o tradicional Mela-mela aconteceu na Arena Paredão, montada para atrair quem gosta de curtir desta forma. As crianças também puderam aproveitar, mas sem entrar na Arena.
Para a prefeita do município, Roberta de Bismarck, o fluxo revela que o público está chegando à cidade para os dias de feriado.
Carnaval de Aracati: prefeitura autoriza paredões durante a festa
A prefeitura de Aracati anunciou a liberação do uso de paredões de som na avenida principal de Majorlândia durante as festas de Carnaval, das 10 às 19 horas.
Os shows seguem na parte da noite, com apresentações de Melody, Taty Girl, Fantasmão (Edcity), Maicon Brother, Larissa Leite, Lagosta Bronzeada, PSG, e Júnior Petinho.