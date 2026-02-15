Matheus Fernandes e Daniela Mercury animam foliões em Aracati

Segundo dia de programação em Aracati levou milhares de foliões para as ruas / Crédito: Carlos Vitor/Prefeitura de Aracati

No segundo dia dos festejos, nesse sábado, 14, o Carnaval de Aracati registrou 210 mil pessoas na avenida para acompanhar os shows, de acordo com estimativas divulgadas pela prefeitura do município. Os destaques foram os trios elétricos de Matheus Fernandes e Daniela Mercury que desfilaram pela avenida - chamada de Corredor da Folia.Já Aldynha, Marcos Lessa, Mateus Ximenes, Elvis Oliveira e Jackson deram continuidade às apresentações da noite.