Prefeitura de Aracati autoriza paredões neste Carnaval

Prefeitura autorizou uso de paredões de som das 10 às 19 horas / Crédito: FÁBIO LIMA

A prefeita de Aracati, Roberta de Bismarck, divulgou neste domingo, 15, uma nota anunciando a liberação do uso de paredões de som na avenida principal de Majorlândia durante as festas de Carnaval, das 10 às 19 horas. Segundo o comunicado publicado nas redes sociais, a liberação visa promover a animação do Carnaval, considerado um dos maiores eventos culturais do município. A nota da prefeita afirma que “tudo [foi] organizado conforme o decreto, para seguir bonito e responsável como sempre foi”.

Lei estadual proíbe a utilização de equipamentos de som automotivos em todo o Ceará No Ceará, a Lei Estadual nº 18.062/2022, que alterou a legislação de combate à poluição sonora no Estado e proíbe expressamente, em todo o território cearense, a utilização de equipamentos de som automotivos (como paredões) em espaços públicos e privados de livre acesso, como praias, praças e estacionamentos. A legislação estadual foi aprovada pela Assembleia Legislativa com o objetivo de reduzir as ocorrências de alta poluição sonora e os transtornos causados pelo som excessivo à saúde e ao bem-estar da população.

A norma prevê exceções restritas, como eventos autorizados em espaços apropriados mediante prévia autorização municipal — o que abre espaço para regulamentações locais, mas não anula a proibição geral estabelecida pelo Estado. O que diz a prefeitura de Aracati? O POVO questionou a Prefeitura de Aracati sobre a legislação. Em nota, a gestão informou que a medida se encaixa em exceções previstas na lei. "O Decreto nº 34.704, que regulamenta a Lei nº 13.711, estabelece como regra geral a vedação ao uso de sistemas de som em vias públicas, conforme disposto em seu art. 5º. Entretanto, o próprio decreto prevê exceções expressas. O art. 5º, §4º, inciso VI, autoriza a utilização de sons propagados em eventos populares integrantes do calendário turístico e cultural, hipótese em que se enquadra o Carnaval de Aracati, manifestação tradicional de reconhecido interesse cultural e econômico"