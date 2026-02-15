Carnaval em Cascavel: tranquilidade nas praias no domingo

Cascavel: tranquilidade nas praias e expectativa alta para os showsMovimento tranquilo é registrado nas praias da Caponga e de Águas Belas, em Cascavel, neste domingo de Carnaval
Cascavel, a 57,21 km de Fortaleza, é um dos principais destinos para famílias e amigos que querem curtir o Carnaval na praia e com música. O domingo de festas nas praias da Caponga e de Águas Belas é marcado por tranquilidade no fluxo de pessoas e muito sol, horas antes dos shows noturnos.
Em ambas, a paisagem era de famílias em barracas com crianças brincando na areia e nas piscinas naturais, assim como pessoas no mar, pegando bronze ou almoçando nas mesas.
Para Francisco Luthier, de 35 anos, Cascavel foi escolhido por ser um local turístico e gostar de fazer viagens com a família em pontos próximos.
“Hoje, nós estamos por aqui, uma ‘turmazinha’ de dois ônibus, todos lotados. Alugamos e viemos. Muitas famílias”, explicou o maracanauense.
Carnaval em Cascavel: movimento nas praias
Apesar da festa com programação musical, o centro da cidade estava vazia para um domingo de Carnaval. Já nas ruas próximas da praia da Caponga tinham muitos carros estacionados.
“A gente notou que tem muito carro, mas estava tranquilo de vir”, disseram os moradores de Cascavel, Valter Caetano e Nilza Batista.
O casal também afirmou que a praia estava com menos movimento do que no ano passado, visto que sempre passam o Carnaval no município.
Para Evelise, 38, que passa o período com a família e os amigos numa casa da região, o tempo é “bem paz e amor”.
Naturais de Fortaleza, aproveitam a manhã na beira do mar com tranquilidade. “Só faltou o frango e a farofa”, brincou a entrevistada.
Sobre o hit de Carnaval, maioria do grupo concordou ser “Jetski”, de Pedro Sampaio e Melody. A exceção foi Arthur, que disse ser “Panamera”, de Tony Salles.
Também da Capital, Marcelo Alves, 50, estava em Caponga com a família. Ele disse que ama a praia e não “troca” pelas praias fortalezenses.
O casal de Pindoretama, a 266,84 km de Fortaleza, Barbara Nayara, de 36 anos, e Jorge Lito, 31, também aproveitam o sol matutino com a família.
Por conta do trabalho, Barbara comenta que passa apenas o domingo em Cascavel. “Eu trabalho em Fortaleza. Só vim [para o município] no domingo para aproveitar a praia”, respondeu ao ser questionada se ia ao show de Carnaval.
Praia de Águas Belas
Com movimento maior quando comparado à Caponga, Águas Belas é marcada por uma manhã de agitação marítima neste domingo, com duas ocorrências registradas, segundo os guarda-vidas municipais de Cascavel, Diego Rocha e Melo Silva.
Rocha explicou que, em frente a sua guarita, há uma corrente de retorno voltando para o mar com muita força, o que fez com que dois adolescentes, de 13 e 16 anos, fossem arrastados pelas ondas por volta das 11h30.
Pelas condições “não tão favoráveis” do mar, como descreveram os profissionais, o resgate não foi fácil. Os dois precisaram da ajuda dos bombeiros para retirar os jovens do local.
Por isso, foi recomendado aos banhistas que ficassem atentos aos perigos do mar, respeitarem os limites e evitarem entrar na água no caso de consumo prévio de bebida alcoólica.
No entanto, para Maria da Conceição, 64, o mar estava ótima para tomar banho. Natural de Fortaleza, foi à Cascavel com os filhos e a nora por considerar mais tranquilo, embora achasse que a praia de Águas Belas estava mais lotada nesta manhã.
Sobre o fluxo, os guarda-vidas e o circense Antônio Soares de Lima consideram estar menor do que o esperado para o Carnaval.
Antônio acredita que a tendência é que o movimento melhore, pois o período carnavalesco ainda está começando. Como justificativa para a tranquilidade na praia, aponta para os altos gastos no fim de ano pelos turistas e a insegurança dos visitantes.
“As pessoas, muitas vezes, saem de casa com medo de trazer a família e os filhos”, completou.
Se descrevendo como um cearense de coração e de sangue, o circense é piauiense do município Pedro II, mas os pais são naturais do Ceará.
Somando 45 anos de profissão como um “circense de sangue”, ele trabalha nas praias de Cascavel há nove anos vendendo brinquedos, bolha de sabão, pistola de água e baldinhos. Além disso, é palhaço de circo, trapezista, faquir e atua em eventos fechados.
Durante o período de Carnaval, vai trabalhar os quatro dias de festa. Agora em Águas Belas, passando a noite nos tradicionais mela-mela e carnaval da praça São Francisco.
Carnaval em Cascavel: expectativa para a festa noturna
A expectativa é de que o público aumente à noite. Neste domingo, 15, se apresentam Márcia Felipe, Pedro Sampaio, Benjamin Torres e o grupo É o Tchan na praça São Francisco, a partir das 22h.
Jaleny Miranda, moradora de Cascavel, disse ter amado a escolha dos artistas da programação oficial e está ansiosa para o show do É O Tchan. Com os dois filhos, os sobrinhos e o marido, foi passar o Carnaval na praia da Caponga.
Os amigos Thalyson Vieira, 29, Ítalo Jael, 26, e Guilherme Martins, 27, também estão animados para as festas na cidade. Pela manhã, aproveitaram a praia jogando bola.
Apesar de não participarem da folia, Valter e Nilza consideram que a programação deve atrair pessoas ao município. Segundo a moradora de Cascavel, “é um bom investimento”.
(Com informações da repórter Taynara Lima)