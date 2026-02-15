Carnaval em Cascavel: tranquilidade nas praias no domingo

"Paz e amor" no Carnaval de Cascavel, segundo Elise, que visita a praia da Caponga / Crédito: Nayana Melo/Especial para O POVO

Cascavel, a 57,21 km de Fortaleza, é um dos principais destinos para famílias e amigos que querem curtir o Carnaval na praia e com música. O domingo de festas nas praias da Caponga e de Águas Belas é marcado por tranquilidade no fluxo de pessoas e muito sol, horas antes dos shows noturnos. Em ambas, a paisagem era de famílias em barracas com crianças brincando na areia e nas piscinas naturais, assim como pessoas no mar, pegando bronze ou almoçando nas mesas.

Para Francisco Luthier, de 35 anos, Cascavel foi escolhido por ser um local turístico e gostar de fazer viagens com a família em pontos próximos.

"Hoje, nós estamos por aqui, uma 'turmazinha' de dois ônibus, todos lotados. Alugamos e viemos. Muitas famílias", explicou o maracanauense.

Carnaval em Cascavel: movimento nas praias Apesar da festa com programação musical, o centro da cidade estava vazia para um domingo de Carnaval. Já nas ruas próximas da praia da Caponga tinham muitos carros estacionados.

“A gente notou que tem muito carro, mas estava tranquilo de vir”, disseram os moradores de Cascavel, Valter Caetano e Nilza Batista. O casal também afirmou que a praia estava com menos movimento do que no ano passado, visto que sempre passam o Carnaval no município. Para Evelise, 38, que passa o período com a família e os amigos numa casa da região, o tempo é “bem paz e amor”.

Naturais de Fortaleza, aproveitam a manhã na beira do mar com tranquilidade. “Só faltou o frango e a farofa”, brincou a entrevistada. Sobre o hit de Carnaval, maioria do grupo concordou ser “Jetski”, de Pedro Sampaio e Melody. A exceção foi Arthur, que disse ser “Panamera”, de Tony Salles. Também da Capital, Marcelo Alves, 50, estava em Caponga com a família. Ele disse que ama a praia e não “troca” pelas praias fortalezenses.