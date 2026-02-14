Empresário morre durante festa e prefeitura de Ipu cancela Carnaval

O empresário e músico ipuense Deir Azevedo morreu na manhã deste sábado, 14, aos 57 anos. A informação foi confirmada pela família do empresário e pela empresa AZV Entretenimento, da qual Deir era proprietário. Em razão do falecimento, a Prefeitura de Ipu, na Serra da Ibiapaba, cancelou a programação de Carnaval deste sábado, 14. Das quatro atrações que se apresentariam no evento esta noite, duas eram agenciadas por Deir.

View this post on Instagram A post shared by Prefeitura de Ipu (@prefeituramunicipaldeipu) Empresário ipuense Deir Azevedo falece após passar mal em evento em Hidrolândia O empresário passou mal na noite da sexta-feira, 13, durante uma festa de Carnaval em Hidrolândia, no Sertão de Crateús. Ele estava acompanhando o cantor Kaio Andrade, que é agenciado pela AZV. Segundo Kaio, ele chegou a chamar Deir durante a apresentação, mas o empresário não foi encontrado. Após o show, o cantor foi ao hospital do município, onde achou Deir já internado. A equipe médica chegou a tentar transferir o empresário para outro hospital. No entanto, Deir teve uma parada cardíaca e não respondeu à reanimação, indo a óbito no começo da manhã.