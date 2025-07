Mestre do frevo, Capiba é homenageado com musical em Fortaleza

Inspirado na trajetória do pianista Capiba, projeto "Aria Social" de Pernambuco traz musical com mais de 60 artistas para Fortaleza

Sob a direção-geral da bailarina e diretora do projeto Aria Social, Cecília Brennand, o trabalho teve estreia em 2022 e apresenta performance dos artistas da instituição sediada em Pernambuco.

Fortaleza recebe nos dias 30 e 31 de julho, o musical “Capiba, pelas ruas eu vou” , espetáculo que celebra à cultura nordestina a partir da trajetória de Capiba, um dos mais importantes compositores do frevo pernambucano.

Em cena, são mais de 60 artistas que trazem à tona a trajetória de Lourenço da Fonseca Barbosa, o Capiba, músico pernambucano reconhecido por seus frevos-canção, sambas, maracatus, valsas e até músicas eruditas.

Filho de professor de música, Capiba nasceu em 1904 e ganhou destaque pela composição da música "Maria Betânia", lançada por Nelson Gonçalves. Além desse trabalho, ele escreveu mais de 200 canções.

Repertório com raízes nordestinas

No repertório do musical, os bailarinos-cantores e músicos trazem os clássicos frevos-canção, com composições como “Oh Bela”, “De Chapéu de Sol Aberto”, “É Frevo, Meu Bem” e “Trombone de Prata”.