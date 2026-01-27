João Gomes: 'A gente só quer fazer alguma coisa diferente'

João Gomes e a esposa, Ary Mirelle, estreiam primeira campanha publicitária juntos / Crédito: Laercio Pioi/Divulgação

Quem vê João Gomes em cima do palco por duas horas ininterruptas não imagina que o artista de voz potente, sorriso largo e carisma contagiante é um rapaz de fala calma e baixa que gosta mesmo é de ficar em casa na companhia da família. Rodando o Brasil desde 2021, foi com o álbum "Dominguinho", lançado em 2025 ao lado dos músicos Mestrinho e Jota.pê, que o jovem de 23 anos estourou bolhas, virou memes e conquistou o Grammy Latino de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa em novembro do ano passado.

Pai de Jorge, 2 anos, e Joaquim, 5 meses, estreou recentemente sua primeira campanha publicitária ao lado da esposa Ary Mirelle. “Para garantir umas fraldas, né?”, brincou ele, em cima do palco, durante o lançamento em Fortaleza no dia 20 de janeiro. Em entrevista ao O POVO, João e Ary detalharam como conciliam a rotina entre carreira e família. O POVO - O quanto a música faz parte da rotina de vocês com os filhos? João Gomes - 100%. E muito mais pelos meninos. Meu coração acaba sentindo que estou no caminho certo quando o Jorge começa a prestar mais atenção em uma música do que em outra, quando ele começa a ver o que está sendo entregue.

DVD João Gomes, gravado nos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro, com Zeca Pagodinho Crédito: Kaio Cesar/Divulgação O melhor público está em casa. Em casa, a gente consegue ter um sentimento de que a galera de longe também vai gostar, já que a turma daqui de casa está gostando. Foi assim com o Dominguinho. Jorge sabe ‘indo e voltando’, o álbum inteiro. Então, para nós, é um termômetro. Ary Mirelle - Jorge desde a barriga, Joaquim também, sempre que escutavam a voz de João, a música, eles ficavam bem agitados. E Joaquim ainda não fala, mas Jorge já canta, ele gosta de cantar as músicas de João, outras também. Ama instrumentos, bateria, pandeiro, pegar tudo certinho.

OP - Vocês se destacam pela simplicidade. É um desafio manter essa discrição, mesmo com tantos holofotes? João - A gente gosta de ficar em casa. Não tem muito segredo. A gente gosta de fazer as coisinhas ali por perto mesmo. OP - O que vocês gostam de fazer em casa quando estão juntos, os quatro?

João e Ary - Cozinhar! (risos) Foto: Diego Padilha/Divulgação DVD João Gomes, gravado nos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro. João veste chemise da marca Foz e camiseta e calça Patú Ary - João gosta de comer e dormir. Em casa, ele come e dorme. Ou desce para andar de bicicleta, de cavalo, treinar. Eu gosto de treinar também. Faço beach tennis, gosto de passear com os meninos. E dentro de casa a gente só cozinha, dorme, fica com os meninos brincando.