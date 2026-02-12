Carnaval do Recife: subida do Galo tem homenagem a Dom Hélder Câmara

Galo Gigante foi erguido na ponte Duarte Coelho, em Recife, e marcou o início do Carnaval da capital pernambucana em 2026; escultura homenageia cearense Dom Hélder Câmara / Crédito: Marcos Pastich/PCR/Divulgação

Identidade, tradição, homenagem e festa. Se fossem pedidas poucas palavras para descrever a noite de abertura do Carnaval do Recife 2026, essas seriam, sem dúvidas, as mais imponentes - ainda que não fossem suficientes para dimensionar o evento. Na quarta-feira, 11, milhares de pessoas foram à Ponte Duarte Coelho, no Centro do Recife, para acompanhar a tradicional elevação do Galo Gigante. A cerimônia marca oficialmente o início do Carnaval da capital pernambucana.

A noite contou também com apresentações musicais e presenças de autoridades, como o prefeito de Recife, João Campos (PSB). A escultura de 32 metros de altura e oito toneladas tem como tema neste ano o “Galo Folião Fraterno”. A alegoria faz referência ao cearense Dom Hélder Câmara, que atuou como arcebispo de Olinda e Recife e se destacou por sua atuação em defesa da paz, contra injustiças sociais e a ditadura militar. O Galo Gigante também homenageia a psiquiatra Nise da Silveira, que revolucionou o tratamento mental no Brasil por meio da arte.

Carnaval do Recife: exaltação da cultura por meio do Galo Montado para o Carnaval do Recife há mais de 30 anos, o Galo Gigante só passou a ser erguido enquanto evento para o grande público ver há alguns anos. O momento, tão aguardado pelos foliões, representa também o reforço da identidade local. Mesmo marcada para às 19 horas, a subida do Galo estava sendo esperada horas antes por centenas de pessoas que chegavam à Ponte Duarte Coelho. Uma delas foi a advogada Elizabeth Regina dos Anjos, 72 anos.

Carnaval do Recife: apresentações musicais anunciam a chegada do Galo Antes do Galo Gigante ser elevado, a festa de abertura do Carnaval do Recife contou com apresentações de Getúlio Cavalcanti, Bloco das Ilusões, Canindé do Recife, Clarins de Ouro de Pernambuco, Orquestra Som Brasil/Trio Som Brasil e Cia de Dança Perna de Palco. Criado há 40 anos, o tradicional bloco lírico Bloco das Ilusões foi destaque na noite de abertura. A agremiação foi fundada por Carminha Freire, esposa do fundador do Galo da Madrugada, e é reconhecida por preservar o frevo. O bloco desfilou com orquestra, coral e estandarte. Presidente do Bloco das Ilusões, Ana Nery Meneses participou da apresentação.