Bloquinhos de Carnaval em SP: veja programação 2026

Em São Paulo (SP), a temporada de Carnaval de Rua de 2026 já começou a ganhar forma, com bloquinhos e desfiles de rua programados para o pré-Carnaval, o período oficial de folia e o pós-Carnaval. A programação é ampla e está sendo organizada com apoio da Prefeitura de São Paulo, que reúne informações oficiais em uma plataforma interativa online para que foliões planejem o roteiro por bairro, data e horário.

Veja a seguir como funciona a programação dos blocos e quando vão ocorrer.

A ferramenta permite filtrar os blocos por período:

Pré-Carnaval: antes de 12 de fevereiro;



antes de 12 de fevereiro; Dias oficiais de Carnaval: entre 12 e 17 de fevereiro;



entre 12 e 17 de fevereiro; Pós-Carnaval: após 17 de fevereiro. Destaques do pré-Carnaval SP Antes das datas oficiais, muitos blocos já estão atuando pela cidade com eventos que misturam música, cultura e festa nas ruas e espaços públicos. Em bairros como Barra Funda, Pinheiros, Tatuapé e Centro as festas já terão espaço nas ruas nesta sexta-feira, 23, e fim de semana. Para quem prefere se planejar melhor, algumas opções já estão disponíveis para a folia na próxima semana:

Carnaween - Festa de temática lúdica em Moema com circuitos de música, atrações infantis e atividades culturais, marcado para 31 de janeiro, com início às 11h na Praça David Nasser.

- Festa de temática lúdica em Moema com circuitos de música, atrações infantis e atividades culturais, marcado para 31 de janeiro, com início às 11h na Praça David Nasser. Grito de Carnaval do Pirajá - Evento tradicional do pré-Carnaval em Pinheiros, agendado também para 31 de janeiro, com música ao vivo e DJs.

Saiba os cachês dos shows do Carnaval 2026 em Fortaleza Blocos nos dias oficiais do Carnaval de São Paulo Durante o Carnaval em 2026, o circuito oficial de blocos promete ocupar ruas de toda a capital paulista, com cortejos que vão desde blocos tradicionais com samba até festas mais contemporâneas.

Um exemplo de destaque é o Bloco do TikTok e Agrada Gregos, que terá Gloria Groove, Traemme e Gretchen em seu desfile no sábado de Carnaval, 14 de fevereiro, com concentração nos arredores do Parque Ibirapuera. Outra programação expressiva ocorre dentro do ciclo Carnaval Pipoca, também no entorno do Ibirapuera, reunindo blocos como Bicho Maluco Beleza de Alceu Valença, Monobloco, Navio Pirata do BaianaSystem e Quintal dos Prettos, com muita música e samba ao longo dos dias principais da folia. Dicas para foliões A plataforma oficial permite que os foliões planejem os trajetos e horários com antecedência, ajuda a localizar mais de 600 blocos e confirma os itinerários aprovados com segurança pela CET.