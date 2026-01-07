Quando Léo Santana se apresenta no Carnaval de Aracati 2026?

Léo Santana foi primeira atração anunciada no Carnaval de Aracati 2026 / Crédito: Alef Fera/Divulgação

O show do baiano Léo Santana já tem data definida no Carnaval de Aracati 2026: 16 de fevereiro. A informação foi confirmada nas redes sociais da prefeita do município, Roberta de Bismarck (Pode). Ao anunciar que o cantor será o comandante da noite da segunda-feira de Carnaval, ela comemorou "preparem o fôlego porque o GG vem pra fazer história".