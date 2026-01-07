Quando Léo Santana se apresenta no Carnaval de Aracati 2026?O cantor e compositor baiano Léo Santana, ex-Parangolé, foi primeira atração anunciada do Carnaval de Aracati 2026
O show do baiano Léo Santana já tem data definida no Carnaval de Aracati 2026: 16 de fevereiro. A informação foi confirmada nas redes sociais da prefeita do município, Roberta de Bismarck (Pode).
Ao anunciar que o cantor será o comandante da noite da segunda-feira de Carnaval, ela comemorou "preparem o fôlego porque o GG vem pra fazer história".
Carnaval de Aracati 2026
Além de Léo Santana, outro cantor baiano já confirmado na programação do município é O Kannalha, que, segundo a prefeita, se apresentará no trio elétrico da sexta-feira, 13 de fevereiro. O artista é dono do hit "O Baiano Tem o Molho".
A expectativa é que a gestora municipal anuncie a programação completa do Carnaval 2026 até o dia 10 de janeiro, ao lado do deputado Guilherme Bismarck e do secretário do Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck.
A festa em Aracati, que reúne milhares de pessoas a cada ano, teve, em 2025, Wesley Safadão, Taty Girl, Claudia Leitte e Mari Fernandez entre os destaques do line-up.
